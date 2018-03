«Hemos perdido una ocasión más para salir de abajo»

Tras encajar su segunda derrota desde que llegó al Córdoba, José Ramón Sandoval desmenuzó los motivos por los que su equipo no consiguió, al menos, empatar.

En primer lugar, el entrenador cordobesista señaló que «el equipo entró bien en los primeros 15 minutos y lo veíamos tan fácil, que nos hemos relajado». El de Humanes recordó que «si algo estaba haciendo bien el equipo era el trabajo defensivo y la presión ofensivas... hasta hoy (por ayer)». Otro detalle que motivó la derrota cordobesista en Soria fue el juego sin balón asfixiante que impuso el conjunto comandado por Jagoba Arrasate. El de Humanes comentó en sala de prensa que «sabíamos que el Numancia nos iba a exigir en el estado físico y si no estábamos encima de los jugadores, nos podían hacer un partido de ida y vuelta en algunos momentos», además de que «perdíamos las disputas y ahí me di cuenta de que el equipo no estaba cómodo». Así ocurrió y fue «en ese momento cuando no hemos estado bien, pero ellos ya nos advirtieron antes del gol lo que iban a hacer». Como consecuencia de esa superioridad física de los numantinos, el Córdoba encajó el primer gol. Tras este golpe, «reaccionamos muy bien pero de poco duró la alegría y no nos ha servido de nada», sentenció un Sandoval que como última causa de la derrota blanquiverde apuntó que «en el centro del campo teníamos bien el balón, pero no generábamos acciones en la parte de arriba».

Con el resultado de ayer, el Córdoba dio un paso atrás en su camino hacia la permanencia. Pese a lo dramático que puede ser este resultado, Sandoval apuntó que solo «hemos perdido una oportunidad más para seguir recortando, pero la realidad es que aún nos quedan puntos para salir».

Esta recta final ya de nueve partidos tendrá un cúmulo de emociones y sufrimientos para la afición blanquiverde, a la que «debemos decir que nosotros tenemos que tener fe, debemos levantarnos y saber que el próximo partido es importante contra el Lorca y tenemos que seguir sumando». En este sentido, el entrenador del Córdoba alegó que «es un reto muy difícil, que debemos hacer un esfuerzo importante por el déficit de puntos que tenemos respecto a los equipos que tenemos delante». Por ello, el entrenador cordobesista deseó «en el próximo partido ver al Córdoba que hemos visto hasta ahora».

Es una situación complicada la de este Córdoba, pero «a nadie le vamos a quitar la ilusión y pobre del que nos la quiera quitar».

ALFARO // Dos errores que calentaron al rival

Uno de los capitanes del Córdoba, Alejandro Alfaro, comentó en zona mixta que «en los primeros 20 minutos hemos estado bien y ellos estaban fríos, pero con dos errores nuestros los hemos metido en el partido y por eso hemos perdido». El onubense también quiso agradecer el apoyo de los aficionados desplazados a Soria y recordó que «la próxima semana hay otra final».

ÁLEX QUINTANILLA // Una derrota que no se quería pero llegó

Por su parte, uno de los centrales del Córdoba ayer en Soria, Álex Quintanilla, señaló que «teníamos claro que no íbamos a ganar todos los partidos, ojalá, y en algún momento la derrota iba a llegar». Pese a perder, «seguimos siendo los mismos que hemos estado cinco partidos seguidos sin perder y ahora es el momento de demostrar que seguimos en pie».

JAGOBA ARRASATE // Una victoria ante uno de los mejores

Por su parte, el entrenador del Numancia, Jagoba Arrasate, no ocultó su satisfacción por conseguir

«una permanencia virtual» con un triunfo sobre «un rival que técnicamente es de los mejores de la categoría, hemos tenido buenas transiciones para ampliar el marcador y una vez más, creo que Aitor nos ha salvado». Arrasate apuntó que «debemos ir a más».