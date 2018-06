Guardiola se va cedido al Getafe con opción de compra de 10 millones

Sergi Guardiola jugará la próxima temporada en el Getafe, y lo hará en calidad de cedido. El culebrón en torno a la salida del delantero jumillano, pichichi del Córdoba la temporada pasada, culminó ayer en torno a las doce del mediodía, cuando el presidente Jesús León informó en rueda de prensa de las condiciones del acuerdo con el Getafe para la salida en régimen de préstamo -con opción de compra de diez millones de euros- de Guardiola rumbo a la entidad azulona. Pero además de este tema, el central en su alocución, León trató otros temas de la actualidad blanquiverde que resumimos en varias claves.

LA SALIDA DE GUARDIOLA

«DOS O TRES JUGADORES» / El propietario del Córdoba aseguró que, además de una prima fija por la cesión de Guardiola, el Getafe se compromete a ceder a «dos o tres jugadores» que su entrenador descarte para completar la plantilla blanquiverde. Uno de ellos podría ser Jorge Molina, según confirmó el propio León. En caso de darse este extremo se cerraría una operación de la que ya informó este periódico en su edición digital, con el intercambio de cesiones entre Guardiola y Molina, un cambio de cromos en la delantera que aseguraría al Córdoba entre un millón y un millón y medio de euros, sumando la prima por el préstamo del jumillano y los salarios de esos dos o tres futbolistas azulones. Sin embargo, otras fuentes aseguran que la fórmula de la cesión habría sido escogida para ayudar al Getafe a cuadrar el límite salarial de la próxima temporada. Aunque finalmente se trata de un préstamo, en el fondo sería un traspaso encubierto que colma las expectativas de ambos clubs.

EL NUEVO ENTRENADOR

FRANCISCO, EN LA TERNA / León reconoció que Francisco «sigue siendo un candidato» al banquillo del Córdoba para la próxima temporada, pero no el único. Aunque es «el que más» se asemeja al modelo y al proyecto que la nueva propiedad pretende insertar en la estructura blanquiverde del futuro, León se reunió en los últimos días con «tres o cuatro entrenadores» que engrosan una terna a la que podrían unirse uno o dos más con los que tiene previsto reunirse para inicios de la próxima semana. La decisión se ha dilatado porque «porque nos estamos tomando con relativa tranquilidad la elección, mirando con detalles que el elegido reúna los valores que pretendemos que tenga el nuevo proyecto del Córdoba», dijo León.

«EQUILIBRIO SALARIAL»

LLEGAN LAS REVISIONES / Otro tema delicado para el Córdoba es el del «equilibrio salarial de la plantilla», como lo definió ayer el presidente. El objetivo de la entidad cordobesista es el de ajustar los sueldos de algunos futbolistas que cobran en exceso para el rendimiento demostrado en la última temporada; a la vez que se aumenta, en algunos casos de forma sensible, el de pilares de la salvación que cobran fichas cercanas al límite mínimo marcado por la LFP, tal y como adelantó este periódico.

A ello aludió León cuando afirmó que «para tener un vestuario equilibrado buscamos acabar con desequilibrios entre los contratos de unos y de otros jugadores. Esas diferencias provocan ventajas de unos sobre otros, queremos aminorar esas diferencias». Uno de los señalados por el propio presidente fue Javi Lara, con el que se reunió ya para tratar la rebaja salarial. Hará lo mismo «con otros jugadores de sueldos altos», entre los que no descartó que pueda estar otro cordobés, José Fernández. Igualmente dijo que las renovaciones de Edu Ramos y Aguza siguen en fase de negociación, con «propuestas» que están siendo discutidas entre sus agentes y la dirección deportiva del Córdoba.



DARDO A CARLOS GONZÁLEZ

DESCARTA SU REGRESO / En los últimas días el expropietario del Córdoba, Carlos González, mostró su preocupación porque aún no ha recibido la copia del Registro de los acuerdos de la junta de accionistas sobre los derechos políticos del paquete mayoritario de acciones. Cuestionado sobre ello, León respondió, con cierta ironía, que «al haber salvado al equipo algo de resquemor debe de haber». Y añadió que «cuando uno no está no debe de aparecer, para mí será un objetivo personal que cuando me vaya ya no esté, es algo que se agradece en el fútbol». León recalcó que «yo he cumplido las obligaciones contractuales. Hubo una modificación obligada de los estatutos, se convocó una Junta, se aprobó, se hizo acta notarial y se metió en el Registro, sabemos cuándo entró pero no cuándo sale su aprobación. He cumplido mi parte». León añadió que «solo hay una opción de que Carlos vuelva, que subamos a Primera y González venga con una oferta de 75 millones. Y ni así se lo vendería, porque os haría un daño a todos vosotros».

LA PRETEMPORADA

CAMINO A PANAMÁ / Finalmente Jesús León tocó el tema de la pretemporada, que el Córdoba negocia para que sea «del 27 de julio al 7 de agosto» en el país centroamericano. Ya existe un acuerdo respecto a las condiciones del stage con el gobierno de Panamá, pero queda que las negociaciones respecto al patrocinio asociado prosperen en torno a las cifras que el club quiere.