Guardiola entrena aparte y Joao admite que «falta confianza»

El Córdoba vivió ayer la segunda jornada con doble sesión desde la llegada de Merino. Por la mañana, la única ausencia fue la de Sasa Jovanovic, al que aún le faltan unas cuatro semanas de recuperación antes de poder volver a la competición. También estuvo fuera del grupo Sergi Guardiola, que realizó carrera contínua junto a Vicente Fuensalida durante unos minutos para marcharse, posteriormente, a El Arcángel para continuar con un entrenamiento específico. Los titulares ante el Numancia no intervinieron en el partidillo final a mediocampo y luego, a la tarde, también hubo sesión de gimnasio.



Joao Afonso compareció en sala de prensa después de la sesión matutina en la ciudad deportiva, celebrada en el campo pequeño (con mejor aspecto que en días anteriores), mientras que en el campo grande se realizaban labores de siembra.

El central portugués admitió que, en lo personal, empezó «mal» en Liga esta temporada y que «ahora siento mejorar», aunque asegurando que «aún no estoy a mi nivel».



Sobre el nuevo técnico y el cambio en el trabajo diario, Joao Afonso comentó que la adaptación al relevo en el banquillo «lleva su tiempo. Nos adaptamos lo mejor que podemos y lo más rápidamente que podemos» y ve bien las dobles sesiones de trabajo, como la que se han preparado en esta semana. «Tenemos que trabajar para mejorar. No estamos en una posición buena en la tabla y hay que trabajar para llegar a donde queremos lo más rápidamente posible. Y con trabajo llegaremos», por lo que entiende que «vendrá bien» esa mayor cantidad de trabajo que ha recetado Juan Merino desde su llegada.

También se le preguntó al central portugués sobre el objetivo de este Córdoba: «Ahora, salir de la zona de descenso. Y poquito a poco subir en la tabla. Ahora estamos en una posición que no nos agrada y queremos salir de esta posición», algo para lo que aún falta «un poco más de confianza. Y después de cogerla, queda salir», por lo que se desprende de sus palabras que la salida del Córdoba de los puestos de descenso para dejarlos después lo más alejados posible no será un trabajo fácil ni de poco tiempo.

Joao Afonso reconoce cierta mejoría tras la llegada del técnico linense. «El equipo está más junto y eso. Si el contrario no tiene tanto espacio, mejor para nosotros. Juntitos, con la colaboración de todos, se hace más difícil hacernos daño. Tanto para los defensas como para los medios, para todos es mejor» el nuevo sistema implantado por Juan Merino a juicio del defensa blanquiverde, que ve diferencias entre la Segunda y el fútbol de su país. «En Portugal, comparando, la Segunda es similar. Todos pueden ganar en cualquier sitio, pero en el aspecto de juego es muy diferente a aquí. Incluso en la Primera portuguesa no se juega tanto. Los jugadores no están tanto para el juego», por lo que allí «el juego es más físico y más directo. Aquí me gusta más cómo se juega», finalizó Joao Afonso.