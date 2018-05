El Córdoba obtiene un agónico pero valioso triunfo (2-0)

Una lucha por la permanencia en Segunda nunca es fácil, todo lo contrario. El Córdoba sufrió mucho en la recta final del partido, pero al final obtuvo tres puntos que le dan más energía para lo que resta de campeonato. En una primera parte en la que el Córdoba fue superior, Sergi Guardiola consiguió marcar el gol del Córdoba para desatar la euforia en El Arcángel, que vibró como en las grandes ocasiones.

A la vuelta de vestuarios el equipo de Sandoval tuvo que ponerse el mono de trabajo ante un Almería que buscó, al menos, el empate. Pulido Santana anuló un tanto a Juan Muñoz en el ecuador del segundo acto. En los últimos minutos el Córdoba pudo sentenciar el partido, pero la ansiedad y el cansancio impidieron elaborar varios contraataques con precisión. En la última jugada, Quim Araújo marcó a la contra el 2-0 final. Al final, el Córdoba sigue 19º, en descenso, pero con 45 puntos, igualando así a la Cultural Leonesa, que ahora marca la permanencia.

93' El partido acaba con el gol de Araújo que supone el 2-0 para el Córdoba. Final.

90' Tres minutos de descuento y córner para el Córdoba.

84' Amarilla para Jesús Vallejo.

83' Internada de Javi Galán de fuera hacia dentro y asiste a Sergi Guardiola, que dispara muy por encima del larguero de René.

82' Verza comete falta sobre Kieszek.

78' Último cambio en el Córdoba. Se retira Aguza y le sustituye Narváez.

74' Tercer y último cambio en el Almería. Verza sustituye a Juan Muñoz.

72' Dura entrada de Sulayman sobre Edu Ramos por la que ve la segunda amarilla y es expulsado. El Almería, con uno menos.

68' Segundo cambio en el Córdoba. Se marcha del césped Aguado y entra en su lugar Álex Vallejo. Antes, Hicham sustituyó a Nano en el Almería.

65' Pulido Santana anula un gol al delantero del Almería Juan Muñoz. A la acción siguiente, René saca una mano prodigiosa para mandar a córner un potente disparo de Aguza.

62' Pozo ve la tarjeta amarilla por tirarse en el área del Córdoba.

59' Primer cambio en el Córdoba. Quim Araújo sustituye a Reyes. El Almería también mueve el banquillo. Pozo sustituye a Tino Costa.

51' 18.867 espectadores han acudido en esta desapacible tarde de domingo de Feria a El Arcángel.

45' El inicio de la segunda mitad ha estado marcado por dos córners seguidos que ha lanzado el Almería sin peligro.

45' Descanso en El Arcángel con 1-0 para el Córdoba. Vale el gol de Sergi Guardiola.

42' Sorprendentemente, Jesús Valentín bota la falta con un fuerte y seco disparo que roza el poste derecho de René.

41' Falta al bode del área de Joaquín sobre Aguado.

39' Tino Costa se precipita y, solo en el área remata manso para Kieszek tras centro de Fidel. El onubense recibe una sonora pitada en cada balón que toca.

36' Últimos diez minutos de la primera parte y el Córdoba gana al Almería. Los dos equipos disputan cada balón con todo.

33' Guardiola y Reyes ponen en aprietos a la defensa almeriense, pero Rubén Alcaraz acaba resolvienro el problema de sus compañeros.

27' Pulido Santana le enseña la cartulina amarilla a Marco Motta tras falta sobre Edu Ramos.

25' Gol de Sergi Guardiola (1-0). El jumillano aprovecha la asistencia de cabeza de Aythami tras centro de Javi Galán desde la izquierda.

22' El Córdoba recibe la primera amarilla. El afectado, Reyes. Mientras, córner para el Almería pero cometen falta sobre Kieszek.

20' Bonita jugada de Reyes que asiste a Guardiola, que prolonga la jugada hacia Aguado, cuyo disparo lo desvía Sulayman a córner.

18' El Almería se aproxima a la portería de Kieszek sin mucho peligro.

15' La primera amarilla del partido la ve Rubén Alcaraz, tras cometer falta sobre Aguza en la banda derecha. Reyes la envía directamente fuera.

12' Buenos minutos del Córdoba. Larga jugada que culmina con un disparo alto de Aguado tras un mal despeje de la zaga del Almería.

11' Buen disparo de Aguado a la salida de un córner botado por Reyes. René manda el lanzamiento a córner.

9' Buena triangulación del Córdoba que acaba con un disparo alto de Aguza al borde del área.

6' Narváez casi consigue adelantarse a Joaquín en el área chica, pero el central del Almería cubre bien al atacante blanquiverde.

4' El Córdoba busca la portería visitante en estos primeros compases. Edu Ramos disparó al borde del área, pero René desvió de manera poco ortodoxa. El rechace lo cogió Guardiola para asistir a Aguza, que disparó raso.

0' Arranca el encuentro entre el Córdoba y el Almería.

20.00. Saltan los jugadores al terreno de juego. El himno del Córdoba CF ha sonado como en las grandes ocasiones. Antes del inicio, se guardará un minuto de sllencio por Pepe Urbano, ex jugador blanquiverde. Hoy se cumplen dos años de su fallecimiento.

19.58. Menos de dos minutos para el inicio del choque. El Arcángel repleto ya comienza a animar a sus jugadores. Además, Koki no estará solo, pues le acompaña Kokita

Se acercan los minutos para el comienzo del partido entre Córdoba y Almería. Mientras tanto, ambos equipos ya han dado a conocer sus alineaciones.

Por parte del Córdoba, José Ramón Sandoval repite prácticamente la alineación que obtuvo los tres puntos en Vallecas, salvo con el regreso de Edu Ramos al once inicial tras su partido de sanción. De este modo, Kieszek defenderá la portería secundado por los centrales Jesús Valentín, Aythami y Quintanilla y los laterales los ocuparán Javi Galán por la izquierda y Fernández por la derecha. Edu Ramos ocupará el mediocentro y estará flanqueado por Aguza en la izquierda y Aguado en la derecha. Por último Reyes hará de enganche de Sergi Guardiola.

Por su parte, la UD Almería de Fran Fernández partirá con René; Motta, Trujillo, Joaquín, Pervis; Sulayman, Rubén Alcaraz, Fidel, Nano, Tino Costa y Juan Muñoz. La novedad en el once almeriense es Tino Costa, que ocupará la mediapunta en detrimento de Pozo.

Esta tarde será de intensa actividad en el recinto de El Arenal. Además del ajetreo que supone la segunda jornada completa de la Feria de la Salud, un abarrotado estadio de El Arcángel acoge un duelo dramático por la permanencia en Segunda entre el Córdoba CF y la UD Almería.

El conjunto de José Ramón Sandoval llega a la cita tras derrotar al líder, el Rayo Vallecano, en Vallecas, mientras que el Almería acumula tres jornadas sin perder y sin recibir goles. El partido ha tenido una expectación máxima durante la semana, con las entradas agotadas desde el lunes y con llamadas a la afición por parte del club para que llenen El Arcángel. Incluso el presidente de la entidad, Jesús León, ha recordado en varias ocasiones que este encuentro "marcará el rumbo del club en general".

Este duelo tiene muchos alicientes. Aunque si no está en El Arcángel, puede seguirlo con detalle en este minuto a minuto. Comenzamos.