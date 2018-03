Si el futuro del Córdoba se plasmara sobre un perfil de etapa ciclista, queda claro que al conjunto blanquiverde le espera una pirenaica y de las duras, de las que apenas dejan espacio para el respiro o para el relax si pretende ganarla. Es decir, si el objetivo del conjunto blanquiverde es el de la salvación, tendrá pocos trechos para el descanso o cuesta abajo y sí bastantes picos, unos más altos que otros. Las fases de llano o cuesta abajo se podrían centrar en los dos encuentros que tendrán los de Sandoval en El Arcángel ante el Sevilla Atlético o el Lorca, el peor visitante de la categoría, mientras que entre los puertos de primera categoría se podrían señalar los duelos en Vallecas, en Soria o en El Arcángel, ante el líder, el Huesca, entre otros. En cualquier caso, tiene el Córdoba seis encuentros en los que debía centrar su atención especialmente, ya que son equipos que siguen mirando hacia abajo y que los blanquiverdes pretenden convertir -si no lo son ya- en rivales directos por la permanencia. Además de los dos referidos, ambos en El Arcángel, el Córdoba también debe recibir al Almería, mientras que debe viajar a León, a Reus y a Tarragona, justo después de recibir, el próximo domingo, al Lugo, partido para el que ya no quedan localidades, por lo que el lleno en El Arcángel dependerá, una vez más, de los abonados que no acuden al estadio municipal. Además de ganar esas seis finales, los blanquiverdes deberán sumar otros dos triunfos para llegar a los 49 puntos, por lo que ante equipos fuertes de la categoría como el Lugo, el Huesca, el Oviedo y el Sporting en casa, el Rayo en Vallecas o el Numancia en Soria tendría que sumar uno o varios empates. Todo lo que no sea ganar esas finales por la permanencia obligaría a sumar el triunfo ante los favoritos al ascenso. Por lo tanto, la gran escalada del Córdoba en la clasificación tendrá que lograrse tras brillar en una etapa de alta montaña, la que conforman las 13 jornadas que le restan al conjunto blanquiverde.



JORNADA 30

ROMPE LA RACHA / El domingo llega a El Arcángel el octavo mejor visitante de la categoría, un Lugo que rompió en la pasada jornada una mala racha de cinco jornadas sin conseguir el triunfo. Logró la victoria de manera parecida a la blanquiverde en Alcorcón: a balón parado y en el último minuto del encuentro. Aunque los gallegos visiten El Arcángel con ese punto de optimismo tras el triunfo ante el Granada, el Córdoba no debe perder de vista que sólo han dejado su portería a cero en una ocasión en las últimas 12 jornadas, por lo que es un equipo con alegría ofensiva, pero también defensiva.



JORNADA 31

FINAL ASEQUIBLE / Tras los gallegos espera en el Nou Estadi el Nástic de Tarragona que, hoy por hoy, es el segundo peor equipo de Segunda cuando actúa como local. Los granas sólo han ganado tres de sus 14 partidos en casa para unos paupérrimos 11 puntos de 42 jugados. Si existe un equipo asequible lejos de El Arcángel para el Córdoba es, precisamente, el Nástic de Tarragona, con el que jugará la primera de esas seis finales contra rivales directos. Evidentemente, otra cosa será el golaverage particular, muy favorable a los catalanes por aquel 1-5 en El Arcángel que supuso la destitución de Carrión.



JORNADA 32

NO TAN FIERO / Visitará El Arcángel el Real Oviedo de Anquela, que cuando juega lejos del Tartiere no parece tan candidato al ascenso, ya que los carbayones sólo han logrado tres victorias como visitantes y, además, ante los peores equipos como locales: Sevilla Atlético, Lorca y el mencionado Nástic de Tarragona. Los asturianos representan una de esas oportunidades para marcar diferencias y sumar en ese grupo de partidos que no son ante rivales directos en la pelea por la salvación.



JORNADA 33

DURA RAMPA / Tras ese encuentro en casa ante el Real Oviedo, al Córdoba de Sandoval le espera en Los Pajaritos el Numancia, un equipo que ha ganado en casa 10 de los 14 partidos que ha disputado, por lo que es el séptimo mejor equipo de la categoría como local. Uno de esos partidos duros en los que no se vislumbra a priori una posibilidad de puntuar, al menos.



JORNADA 34

GANAR SÍ O SÍ / El Lorca inaugurará en El Arcángel una fase para el Córdoba de cuatro partidos en los que debe sumar la mayoría de puntos en juego. Si los de Sandoval logran acumular nueve o 10 puntos de esos 12 volverían a dar un paso importante. El Lorca, peor visitante de Segunda, debe caer en El Arcángel.



JORNADA 35

EL ‘OVIEDO’ COMO LOCAL / Tocará girar visita a El Sadar, en donde espera un Osasuna que le ocurre lo mismo que al Oviedo, pero en este caso, cuando actúa ante su parroquia. Los rojillos han logrado 25 de los 45 puntos disputado hasta ahora en casa. Es cierto que han perdido solo dos encuentros, pero han empatado nada menos que siete. Está claro que Diego Martínez tiene un problema cuando su equipo juega en casa y el Córdoba ha de aprovecharlo, como mínimo, rascando algo positivo. Un punto puede ser la diferencia entre la salvación o el descenso.



JORNADA 36

TRIUNFO OBLIGADO / Tercera final de las seis contra rivales directos, también en El Arcángel y con obligación de sumar los tres puntos ante un Sevilla Atlético que es el tercer peor visitante de Segunda. Como ante el Lorca, partido en el que no se puede fallar y sumar los tres puntos de forma inexcusable. Máxime, cuando precede a una nueva final, tras la que llega una fase en la que las rampas se harán mucho más duras. Un muro.



JORNADA 37

NUEVA FINAL / El último partido de esa fase en la que el Córdoba se encuentra con rivales directos, antes del muro. La Cultural Leonesa ha sumado 25 de los 45 puntos jugados en el Reino de León. El partido cruza el ecuador de la etapa de 13 jornadas. Un rival al que su estilo de juego puede venirle bien a los de Sandoval.



JORNADA 38

LLEGA EL LÍDER / El Huesca visita El Arcángel. Hasta ahora, sólo ha perdido cinco partidos de los 14 jugados como visitante.



JORNADA 39

VISITA A VALLECAS / El Rayo ha sumado hasta ahora 31 de los 45 puntos jugados. Sólo el Nástic, de los de abajo, logró sorprenderle.



JORNADA 40

FINAL PARA UNO / En la antepenúltima jornada de Liga girará visita a El Arcángel el Almería de Lucas Alcaraz, que posiblemente tenga para entonces salvado al conjunto indálico. Si es así, un motivo añadido para sumar los tres puntos. En caso contrario, prioritario sumar el triunfo ante un rival directo. En cualquier caso, ante los almerienses vivirán los blanquiverdes su penúltima final con un rival directo, al menos, ahora mismo.



JORNADA 41

ENGAÑOSO / Espera el Reus de Aritz López Garai, un equipo engañoso, ya que a pesar de su rocosidad defensiva -reventada por el Córdoba en El Arcángel- es el séptimo peor local de Segunda División. Sólo ha ganado cinco de los 15 duelos jugados en casa, aunque también ha perdido dos. Es decir, ocho empates, que podría valerle al Córdoba.



JORNADA 42

DA IGUAL / No valdrán estadísticas, precedentes ni situación en la tabla. Ni tan siquiera que uno de los contendientes o los dos necesiten el triunfo en caso de que no tengan su objetivo amarrado. El Córdoba-Sporting podría ser un duelo de infarto. O un plácido partido bajo el sol.