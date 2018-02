Un gafe en blanco y verde

El miedo de Luis Aragonés al color amarillo. Cuentan que obligó a Raúl González a cambiar de camiseta de ese color cuando llegó a una concentración de la selección. También que habló con la RFEF cuando la marca del espónsor proponía también el amarillo como segunda vestimenta del combinado nacional. Dicen que de ahí nació la elástica dorada de la selección española. Algunos como él verán el del domingo como un problema la vestimenta amarilla del Alcorcón, pero hay algún miembro en el actual conjunto alfarero al que se le deben poner los vellos como escarpias al ver el blanco y verde delante.

Uno de ellos es David Fernández. El centrocampista no sabe lo que es ganar al Córdoba en los cinco encuentros en los que se ha enfrentado a él en Segunda con tres equipos diferentes. Indiscutible para su entrenador, es el segundo jugador con más minutos esta temporada, pero siempre ha doblado la rodilla ante el Córdoba, la última, en el 3-0 de la primera vuelta en El Arcángel. Antes, lo hizo ante el Oviedo, en la 2015/16 (2-1 en El Arcángel), y la pasada temporada (1-2 en el Tartiere y 4-2 en El Arcángel), así como con el Guadalajara, en la 2011/12, por 3-2.



Aquella fase de ascenso

Algo parecido le pasa a su entrenador, Julio Velázquez, que sólo ha conseguido ganar en una ocasión a los blanquiverdes en Liga y fue con el primer equipo del Villarreal (2-0, en la temporada 2012/13), cuando los dos goles de la victoria llegaron en el último cuarto de hora. Desde entonces, tres derrotas y cuatro empates, uno de ellos, cosechado en El Arcángel en la eliminatoria de ascenso a Primera de la 2014/15, cuando su equipo, el Real Murcia, partía como favorito. En la vuelta, aquel gol de Raúl Bravo certificó el triunfo que llevaba a los blanquiverdes a la final ante la UD Las Palmas. El técnico salmantino, por lo tanto, solo ha sumado un triunfo liguero en las ocho ocasiones en las que se ha enfrentado al Córdoba. De aquella eliminatoria hay dos jugadores que son fetiche para Velázquez. Uno de ellos es Albert Dorca. El Córdoba es el equipo al que más veces se ha enfrentado el mediocentro de Olot, con 19 enfrentamientos en Liga con seis equipos diferentes: Girona, Racing, Murcia, Zaragoza, Elche y Alcorcón. Dorca sólo ha ganado en cuatro de esos 19 encuentros, tres de ellos con el Girona, entre las temporadas 2009/10 a 2011/12. La otra victoria, con el Zaragoza en El Arcángel en la temporada 2015/16 (0-2). En los otros 15 encuentros, siete empates y ocho derrotas, por lo que el balance de Dorca no es, precisamente, alentador.



Algo parecido le ocurre a Toribio, que en los 12 encuentros ligueros en los que se ha cruzado con el Córdoba sólo ha conseguido ganar dos. En los otros diez, seis empates y cuatro derrotas. Esas dos victorias llegaron con la Ponferradina (2010/11, antepenúltima jornada de Liga, 3-0), y con el Alcorcón, precisamente, en el 1-3 logrado en El Arcángel hace dos temporadas.



En general, la mayoría de los alfareros mantienen unas estadísticas parecidas, con dos excepciones: Asdrúbal no sabe lo que es perder con el Córdoba tras cruzarse con los blanquiverdes en tre ocasiones (un empate), ya que en la 2013/14 estuvo en El Arcángel, pero no en el Gran Canaria en la final por el ascenso, y Borja Lázaro ganó tres de los cuatro partidos en los que vio el blanco y verde.

Pero en cualquier caso, unos balances nada positivos y que obligarán a dudar a los protagonistas si el gafe, en lugar del amarillo, no será el blanco y verde.