De Franck Bambock en el primer equipo a Montelongo en el filial

El Córdoba lo intentó, pero... Agua. El Córdoba maniobró en los últimos días para lograr un refuerzo inesperado para las últimas ocho jornadas de Liga en la figura de Franck Yves Bambock, al que inscribió el pasado lunes en el filial en sustitución de Kike Echávarri, cambio que reflejaba desde ese día la web de la Federación Andaluza de Fútbol, como informó la edición digital de este periódico, ayer. El central del segundo equipo cordobesista ha sido dado de baja por una lesión de larga duración (cinco meses o más), en concreto, la rotura del cruzado de su rodilla derecha, producida en el encuentro del Córdoba B ante el Écija, primero que se disputaba en el Estadio Ciudad de Lucena.

Desde el lunes Bambock figuraba como componente de la plantilla del filial blanquiverde en el registro de la Federación Andaluza, que dio traslado a la Española para que ésta diera el visto bueno a dicha inscripción en sustitución de Kike Echávarri y se esperaba la autorización de la LFP para que el pivote defensivo pudiera actuar, también, en el primer equipo blanquiverde. Sin embargo, la comisión LFP-RFEF que se encarga de las inscripciones le negó a la entidad blanquiverde tal posibilidad durante la jornada de ayer basándose en el artículo 228 del Reglamento General, que en su segundo punto especifica que «los futbolistas inscritos en el club filial o equipo dependiente, solo podrán alinearse en equipos distintos al que lo inscribió, si su inscripción por el club filial o equipo dependiente, se realizó dentro de los periodos de inscripción de futbolistas del equipo por el que se fuera a alinear». A pesar de alguna disparidad de criterio en la interpretación de éste y otros artículos posteriores, la negativa fue clara, por lo que el Córdoba no insistió y dio por hecho que Bambock no podía jugar en el primer equipo. Se le propuso al medio defensivo la posibilidad de jugar en el filial, algo que no vio este muy claro, por lo que finalmente la entidad blanquiverde se decantó por inscribir al otro jugador que se quedó sin poder ser dado de alta en enero al llegar al límite salarial para la primera plantilla: Bruno Montelongo.

Evidentemente, el mar de fondo de los últimos días, provocado por las declaraciones de Javier Tebas, tampoco ayudó al intentó del Córdoba por inscribir a Bambock, que hubiera sido un refuerzo de peso para Sandoval, ya que el exjugador del Huesca, aunque actúa principalmente en la posición de medio defensivo, también lo ha hecho circunstancialmente como central e incluso como lateral izquierdo. En su lugar, el filial gana a Montelongo.