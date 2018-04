El excordobesista David Gallego dirigirá al Espanyol

El exjugador del Córdoba CF David Gallego dirigirá de manera interina el Espanyol tras la destitución anoche de Quique Sánchez Flores. Gallego se encontraba entrenando al filial de club blanquiazul, que lidera el grupo 5 de Tercera División de manera holgada, al que regresará con motivo del play-off de ascenso a Segunda División B.

De este modo, Gallego ya ha dirigido esta mañana su primera sesión de entrenamiento y mañana se sentará en el banquillo perico con motivo del derbi catalán que disputarán Girona y Espanyol mañana en Montilivi.

Gallego retornarà al filial per al playoff d’ascens. Mentrestant, C. Castro i D. Charcos, assumiran les seves funcions al capdavant del #RCDE B.



Gallego volverá al filial para el playoff de ascenso. Mientras tanto, C. Castro y D. Charcos, asumirán sus funciones al frente del B. pic.twitter.com/H8MTEyXm2y