«En El Sadar, la intensidad y el esfuerzo son innegociables»

El técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, analizó ayer en sala de prensa el partido que mañana enfrenta al Córdoba ante Osasuna, en El Sadar a las 12.00 horas. Restó presión a sus jugadores, afirmando que «no quiero que la responsabilidad perjudique a lo que hasta ahora hemos hecho. Tenemos marcado un camino con unos objetivos pautados y si pensamos que esta es la última oportunidad para salir del descenso nos equivocaríamos. Sabemos que ahora estamos cerca, dependemos de nosotros mismos y si llegamos al porcentaje de puntos esperados podemos conseguirlo».

Sin embargo, reconoció la importancia del choque en Pamplona, cuando el Córdoba se encuentra a solo dos puntos de la permanencia. Sandoval dijo que «si ganamos en Pamplona, jugando antes que algunos rivales, daremos un golpe encima de la mesa. El equipo está mentalizado e ilusionado, hemos llegado a donde queríamos antes del tiempo esperado; ahora tenemos que mantener la misma intensidad porque aún no hemos hecho nada».

UN CAMPO DIFÍCIL

El míster del Córdoba fue preguntado por la dificultad extra que supone visitar El Sadar, un estadio en el que la afición local aprieta. Respondió que «la intensidad y el esfuerzo son innegociables. Es un campo difícil a priori, pero si nos preocupamos de nosotros mismos podemos competir bien ante Osasuna, independientemente de la diferencia que haya en la clasificación. Así lo hemos demostrado con otros equipos de la zona alta. Tenemos que ir con personalidad a por los tres puntos». Hizo hincapié en que «este Córdoba es diferente, estamos en puertas de salir de abajo y vamos a ir a pelearlo. La gente en Pamplona está muy encima, ellos tienen jugadores de calidad y debemos estar atentos de las vigilancias o sufriremos. Los dos últimos partidos nos han dado un plus de saber en lo que fallamos; tenemos que volver a ser un equipo concentrado».

La reacción del equipo blanquiverde desde la llegada del entrenador madrileño es total, ya que se han recortado once puntos con los puestos que garantizan la permanencia en Segunda. Sandoval lo reconoció, ya que «cuando llegué puse encima de la mesa trabajo y convencimiento. Es lo que tengo que seguir transmitiendo a mis jugadores, hacerles ver que son capaces de sacar esto adelante. Ellos se han soltado y está fluyendo el fútbol que tienen». También destacó el papel de sus futbolistas, los que consiguen los resultados: «Si al final se consigue la permanencia tendré que pegar un paso al lado y demostrar que los jugadores fueron los culpables de todo ello. Los entrenadores solo ayudamos, dependemos del grado de convencimiento que traslademos a un grupo humano. Estoy muy orgulloso de lo que estoy viviendo con mis jugadores».

ES NECESARIO MEJORAR

Eso sí, no rehuyó que en las tres últimas jornadas el rendimiento del Córdoba ha mermado, lo que provocó la derrota en Soria y la victoria in extremis ante el Lorca. El de Humanes afirmó que «para nosotros mejorar es ganar tres puntos, es obvio que cada partido es un mundo y ante el Lorca no estuvimos a la altura de lo que queríamos. El rival estuvo a un gran nivel, pero el domingo en Pamplona será diferente, espero volver a tener las sensaciones de tiempo atrás, pero firmaba tener las mismas que el domingo pasado con tres puntos más. Ante Osasuna debemos mejorar cosas que no hicimos bien pero sin perder la actitud ganadora, competitiva».

Sobre Osasuna, dijo que «nos pondrán dos jugadores en punta que se fajan bien con los centrales para buscar espacios hacia compañeros más veloces. Pero aplicaremos nuestras armas para contrarrestar las suyas».