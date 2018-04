«El partido ante la Cultural es importante, pero no definitivo»

Con cautela y sin querer catalogarlo de final. Así analiza el técnico del Córdoba, José Ramón Sandoval, el partido que mañana disputa su equipo ante la Cultural en el Reino de León (18.00 horas). Para el madrileño este encuentro «es importante pero no definitivo». Aunque matizó: «Vamos con mucha ilusión al Reino de León para conseguir los tres puntos».

La primera pregunta que se le hizo ayer en sala de prensa a Sandoval fue el estado físico del goleador del Córdoba, Sergi Guardiola, que según comunicó el club estaba «prácticamente descartado» para el encuentro de mañana. Más optimista es el de Humanes, que lo ve aún «pendiente de evolución», aunque reconoce que «hay que tener precaución con Sergi porque lleva tres semanas arrastrando este problema. Hoy (por ayer) ha entrenado de forma suave y se le ha hecho tratamiento pero sigue con la duda de poder jugar en León». En el último entrenamiento de hoy por la mañana, antes de partir hacia León, Guardiola se hará un test de fuerza, aunque «si está al 50%» no jugará, ya que la idea de su entrenador es que se recupere totalmente de cara a los últimos partidos del curso.

Sí dejó claro el míster cordobesista que todos los componentes de la plantilla viajarán con los disponibles, incluidos lesionados y no convocados. La lista se dará el mismo día del partido, pero Sandoval quiere que la expedición sea una piña en la que todos aporten y ayuden a los once que salten al verde del Reino de León.

«Guardiola está pendiente de evolución, si supera el test de fuerza entrará en la lista»

Allí se espera un ambiente muy hostil al Córdoba, puesto que la Cultural se juega la vida ante los blanquiverdes. Se le cuestionó por ello al técnico blanquiverde, que no tiene miedo al recibimiento que se le dispense, ya que «para nosotros es un acto más de motivación. Hay que ir allí a dejarse la vida porque solo puede quedar uno».

Sandoval avisó de que el técnico de la Deportiva Leonesa, Rubén de la Barrera, es «un entrenador joven que propone fútbol y es muy osado, arriesga bastante. Su equipo tira de transiciones rápidas pero manteniendo la posesión de balón. Trataremos de contrarrestar sus armas, que son el balón y la asociación. Contra otros equipos parecidos lo hemos hecho bien. Espero que el Córdoba siga con la misma dinámica en León».

Y siguió con su análisis del rival, al afirmar que «aunque esté abajo la Cultural hace muchas cosas bien, tiene espíritu para remontar partidos, son solidarios y no bajan los brazos. Serán 94 minutos de concentración. El otro día en ocho minutos marcaron dos goles y lanzaron un penalti. La clasificación no dice mucho de la Cultural para lo que ofrece en el terreno de juego».

Pese a todas las virtudes de los leoneses, el madrileño no se conforma con el empate ni mira al resultado del partido que enfrenta a otros dos rivales directos, el Barcelona B con el Almería (hoy a las 16.00 horas): «Lo positivo es nuestro resultado, independientemente de lo que hagan otros rivales en sus encuentros. Si vamos sumando puntos los rivales se irán dejando terreno. Es vital ganarle a la Cultural para adelantarla en la clasificación, y luego que Almería o Barcelona B empaten o uno gane. Nos centramos en nuestro partido, el resultado de otros equipos será más o menos bueno dependiendo de lo que hagamos en León».

«Lo que importa es nuestro partido, no lo que hagan otros rivales. Tenemos que sumar»

Preguntado sobre la gestión que hace del vestuario ante un partido con tanta presión añadida, Sandoval fue tajante. Dijo que «la mentalidad es ganar, ganar y ganar porque no nos sirve otra cosa hasta conseguir el objetivo. Pero debemos dejar margen porque si tenemos un traspiés no puede hacernos el daño suficiente para no poder afrontar lo que queda. Queremos ganarlo todo pero ahora tenemos un margen que antes no teníamos. Aún queda recibir en casa al Almería, que es un rival directo y en casa no podemos dejarnos ningún punto».

Finalmente, se le cuestionó sobre su posible renovación por una temporada más con el Córdoba, cuestión que no quiso tratar «hasta conseguir el objetivo» de la permanencia». Aunque no pondrá muchas pegas Sandoval, puesto que está «feliz en Córdoba», donde nota «cariño» y un club que le valora.