"El Córdoba no puede ser un club de la cultura del pelotazo"

-¿Qué balance realiza de esta primera parte de su experiencia en Indonesia?

-Primero, lo que valoro es la capacidad de poder adaptarme a un montón de situaciones nuevas. Desde trabajar con gente que no conoces, pasando por tener que dirigirme a unos jugadores en un idioma diferente al que estás acostumbrado y, después, adaptarme a una Liga de la que, en principio, no conoces la manera de trabajar, las competiciones, no conoces mucho. Ahora estoy al día de todo.

-¿Cómo es su club, el Mitra Kukar?

-Es un club humilde. Hay otros clubs que tienen mucho más. Allí se mide la grandeza por los seguidores y Tenggarong es una ciudad pequeña, desde la que estamos compitiendo con equipos que tienen un montón de seguimiento. Siempre digo lo mismo de la Liga indonesia: puede ser en un futuro, bien llevada, una mina, porque hay una fiebre absoluta por el fútbol, con estadios enormes siempre llenos y con muchos seguidores. Nuestro club es relativamente nuevo y tiene que ir creciendo poco a poco.

-¿Trasladado a un club español también de Primera, cuál sería el Mitra Kukar?.

-Pues como un Leganés, por ponerte una relación parecida. Sí, el Leganés es un buen ejemplo, porque al lado tenermos el Borneo, con una ciudad de 700.000 habitantes, mientras que nosotros, a media hora, tenemos 100.000 habitantes. Hay otras ciudades, grandes, con muchos seguidores y nuestro club es diferente.

-¿Cómo es el nivel de los otros equipos?

-Me ha llamado la atención que hay clubs que tienen un seguimiento increíble. Me ha llamado la atención también que quieren hacer una liga, poco a poco, más importante y me ha llamado la tención que hay situaciones en las que, por ejemplo, en el tema de arbitrajes para ser una liga más poderosa y seria, se debe subir el nivel. Poco a poco, con el tiempo se logrará, aunque no es fácil, porque es un carácter diferente a lo que estamos acostumbrados. Hay jugadores indonesios de muy buen nivel sobre todo de mediocampo hacia adelante. Con talento y nivel. Luego, a nivel táctico, de conjunto, es donde el futbol europeo está muy por delante del fútbol asiático.

-Hay materia prima, pero poco trabajada.

-Sí, sobre todo a nivel táctico. A veces es muy complicado conseguir que no se te vayan todos al ataque. Tienen un concepto de atacar siempre y, si vas perdiendo 1-0 en el minuto 30, se van todos adelante. Son así, tácticamente son algo desordenados. Necesitan tiempo y trabajo, pero el nivel técnico y el nivel ofensivo de la gente es bueno. Hay jugadores que tienen capacidad para poder jugar en Europa. En concreto, tengo dos o tres jugadores indonesios que podrían jugar en Europa. No sé si en Segunda o en clubs punteros de Segunda B, incluso quizás alguno en Primera, pero podrían jugar aquí en Europa.

-Tiene a un delantero conocido en la provincia cordobesa, Fernando.

-Sí. Fernando en Segunda B tuvo una buena trayectoria: Lucena, Hércules, Cartagena, y luego en Filipinas. El año pasado en Filipinas estuvo en un equipo importante con el que llegó lejos en la Copa Asia e hizo muchos goles. Le ha costado un poco adaptarse, pero hasta ahora está como segundo máximo goleador de la Liga y ha funcionado bastante bien. Está adaptado y eso es muy importante. Tener la capacidad de adaptarte futbolisticamente y mentalmente al futbol asiático es importante, porque la mentalidad es muy diferente. Si piensas que allí se van a adaptar a lo que tú digas es complicado. Va con el tiempo, poco a poco.

-Ha jugado con un extranjero menos en su equipo muchos partidos.

-Sí, porque no hemos tenido fortuna con las lesiones. Son cuatro extranjeros por equipo y tenemos el hándicap de un extranjero, que es portero y se ha lesionado. Estos partidos hemos jugado con un extranjero menos y en esa Liga eso se nota mucho. Pero el equipo ha competido bien y es una liga con una enorme igualdad, difícil y ahora que la conozco, estoy mentalizado de que tendremos que sufrir hasta el final. Ya sé dónde estoy, ya sé el nivel y ya sé lo que me espera y lo que necesita el equipo para mejorar.

-¿Cuál es el equipo más potente en su Liga?

-Hay que diferenciar entre equipos potentes en lo futbolístico por plantilla, como el PSM Makasar, y los dos más importantes, que son el Perisb Pardum y el Persija, porque tienen 80.000 personas cada jornada en su campo, con un seguimiento importante y jugadores de nivel. Pero futbolísticamente para mí es el Makasar, con un entrenador que lleva tiempo, se ha ganado a los dirigentes y puede configurar su plantilla, porque lleva ya tiempo allí. Y eso no es factible en todos los clubs. Es algo que te lo ganas un poco con el tiempo. Esa es la situación y la manera de trabajar ellos allí.

-Estuve mirando hace una semana la tabla y, de 18 equipos, había 15 en cinco puntos.

-Sí, superigualada. Es muy complicado puntuar fuera de casa. Una liga difícil, pero si tácticamente trabajas bien y tu equipo está bien tienes opciones, sobre todo en tu campo. Pero es verdad que el tema táctico es un asunto de tiempo, de base. Allí para los jugadores jóvenes no hay escuelas, no existen categorías inferiores, allí no hay competiciones de la gente de abajo, aparecen de repente en la máxima competición. Por eso necesitan tiempo para crecer tácticamente. Pero a pesar de eso hay jugadores de buen nivel, aunque es verdad que les falta trabajo táctico, más disciplina en el día a día y esas cosas que poco a poco las vas mejorando. Es la diferencia que se marca entre el fútbol asiático y el europeo.

-El seleccionador indonesio es español, Luis Milla.

-Tengo una muy buena relación con él. Ahora en agosto son los Juegos Asiáticos y habrá un parón de un mes. Se juegan en Yakarta. Indonesia sub 23, que es la que va a competir, tiene un buen equipo, con jugadores jóvenes buenos y creo que Luis está intentando construir la base de la absoluta a partir de la sub 23. Es una cuestión de tiempo, de adaptar a todos a la misma idea y ellos están predispuestos a dar un salto. Con trabajo se puede conseguir. Milla está haciendo un papel muy bueno allí y no es fácil, por lo que te he comentado antes. Hay muchos veteranos y pocos jóvenes que jueguen en sus equipos. El hecho de llevar a entrenadores nuevos es para que apuesten por jugadores jóvenes y cambien los clubs y los equipos en la forma de pensar. Intentando construir un camino nuevo.

-A su regreso le espera la segunda parte de la Liga.

-Quedan cuatro partidos para la primera vuelta y se abre el mercado. Necesitaríamos algunos refuerzos, sobre todo defensivamente. No sé si se podrá, porque traspasar jugadores de un club a otro es difícil al tener contratos con sus clubs. Habrá que ir a la pelea, porque de aquí al final va a ser duro y hay que trabajar mucho, pero ahí estamos. Y vamos a seguir.

-¿Cómo fue lo de irse a Indonesia?

-No fue una decisión de tanto tiempo. Me tuve que decidir en una semana y tenía alguna opción para quedarme en España. Pero era en la misma situación que anteriormente me había tocado ir: a clubs complicados, en mitad de la temporada y todas esas cosas, por lo que me apetecía una experiencia en el extranjero y era una buena opción. Si haces las cosas bien puedes abrir otros frentes en nuevos sitios y era una experiencia. Estoy bastante adaptado y la experiencia está siendo positiva.

-Es decir, que no descarta continuar.

-Tengo contrato hasta diciembre y no sé. Creo que en el Mitra Kukar están contentos conmigo y si se hacen las cosas bien se puede armar un equipo más potente, más poderoso. Pero hay que salvar esta temporada y si el presidente, poco a poco, confía en ti y en tu trabajo, se podrá ir creciendo. Es una posibilidad. De momento es donde estoy trabajando y es en lo que estoy centrado.

-Una Liga en la que puedes ser cuarto o decimoséptimo.

-Sí, es superigualada. Debemos mantener la regularidad. En la media de puntos vamos bien, pero no te puedes fiar. Siempre he trabajado no para la inmediatez, sino para construir ese futuro a corto y medio plazo. Pero está todo por concretarse. Tampoco me preocupa mucho. Si estoy contento y me ofrecen seguir me lo pensaría. Es complicado porque mi familia está aquí, pero reconozco que la experiencia es buena.

-Volvemos a Córdoba. ¿Qué le parece la temporada del club?

-Para mí el cambio de propiedad ha sido muy positivo. Después, creo que futbolísticamente se ha producido un milagro, la verdad, porque es muy difícil revertir la situación que tenía el equipo. Un milagro merecido, desde luego. Después de esto hay que sentarse y crear un futuro de club. El Córdoba no puede ser un club de cultura del pelotazo. Debe tener una estructura estable, con un corto y medio plazo para construir club. No puede ser que se diga que el año que viene el equipo va a subir y cosas así. Hay que sacar la conclusión de que este año te has salvado de milagro y de que hay que crear una estructura que funcione con el tiempo. Sin prisas. Y si se construye todo eso se puede estar donde el Córdoba merece. Pero no sería bueno, creo, meterte prisa y decir que vas a estar con los mejores. Necesitas tiempo para rearmarte, vienes de salvarte milagrosamente, y hacer un equipo con jugadores con edad para que desarrollen aquí y que en dos o tres años se pelee por llegar a Primera. Si empiezas con las prisas, además de no consolidarte, de querer empezar la casa por el tejado como la mayoría de las veces se hace aquí, va a ser muy difícil.

-Ha seguido la Segunda.

-Sí, tengo medios. También he seguido mucho la Segunda B.

-¿Qué le ha llamado la atención en Segunda esta temporada?

-Me ha llamado la atención lo que tiene relación con lo que te he dicho. Los clubs más poderosos, de más presupuesto, de más nombres, se han quedado fuera todos. Hay clubs de Segunda potentes que se han quedado fuera del play-off, sin opciones. Precisamente por eso. Porque se quieren hacer las cosas sin tener las bases necesarias para ser equipos importantes. Y equipos que tienen menos presión son los que en un momento dado pueden funcionar. He jugado 10 años en el Celta y comparo esto, que el Córdoba podría ser mínimo como el Celta o mejor. Y allí se han hecho cosas diferentes porque quizás hay otra mentalidad. Creo que está relacionado con el tiempo. En Córdoba se quiere todo perfecto ya y, si no, es un desastre. Y ese no es el camino. Creo que el camino es sentar las bases e ir creciendo poco a poco. No sé si será fácil o difícil cambiar la mentalidad. El secreto de un proyecto futbolístico es el tiempo. No es hacer fichajes despampanantes, sino poder trabajar con tiempo con una base y asentarla. Con jugadores que no estén ahora mismo en el candelero, sino que estén por crecer. Es el perfil de jugadores que creo que deberían llegar. Que crezcan aquí. Lógicamente, tienes que acompañarlos de cuatro o cinco jugadores ya hechos, como Aythami, por ejemplo, que ayuden a crecer a esos jóvenes. Pero creo que es el equipo que, finalmente, te lleva al éxito.

-Se ha vuelto a asociar su nombre al Recreativo.

-Ya, pero yo ahora mismo estoy centrado en lo que estoy centrado. Tengo mi compromiso allí y no lo voy a romper. En ese aspecto no me planteo volver a España, de momento.

-En Córdoba, en España, nunca hay tiempo.

-Es complicado trabajar así. No es fácil. No es fácil encontrar un club en el que se pueda trabajar bien. Los resultados se dan cuando en un club se trabaja bien y con tiempo. Pero muchas veces se busca el milagro. Para el Córdoba es importante sacar bien las conclusiones de lo que ha ocurrido, lo que se ha hecho mal, de dónde se viene, lo que se prometía sin medios, que era estar arriba, aunque se consiguiera hace unos años con Carlos González, pero se consiguió sin nada que te pueda respaldar. Es importante tener una estructura potente por detrás. Y para eso no se puede tener prisa. Tener clara la idea de lo que se quiere y de lo que se tiene. Jugadores con perfil para crecer aquí, que aquí den su mejor versión, rodeados de veteranos. Esa es la fórmula que está dando el éxito. Y olvidarse del pelotazo y decir que tienes que subir. Lo primero que necesita el Córdoba es un entrenador que esté aquí tres años seguidos. Sería la mejor señal en todos los aspectos.

-¿Cómo ve la Segunda de la temporada que viene?

Es una Primera encubierta. Cuando jugaba en el Celta jugaba contra el 90% de los equipos que están en Segunda el año que viene. Hay equipos que van a salir con muchísima presión: Las Palmas, Málaga, Deportivo, Zaragoza, Cádiz, Tenerife, Oviedo, Sporting, Osasuna… Y todos no van a estar arriba y de esas situaciones pueden verse favorecidos otros equipos que, en principio, parten por debajo. Pero tú, como Córdoba, no puedes crearte la presión ahora mismo de tener ese objetivo de pelear contra esos clubs. Puedes superarlos en la Liga, pero hay que ir con tiempo y serenidad. Va a ser una Liga muy difícil, muy complicada.

-Para ese tiempo del que habla se necesita cantera.

-Sobre la cantera siempre se ha repetido lo mismo. No concibo que jugadores buenos de Córdoba se vayan fuera a jugar estando aquí el Córdoba y teniendo una estructura como yo creo que debería tener. Aquí siempre han salido jugadores y no hace falta que el filial esté en Segunda B. Aquí han salido jugadores con el equipo en Tercera, han competido y se han vendido. Y si echas un cálculo para atrás, desde Miguel Reina y acabando por Paco, por mí, por Toni y otra gente, todos hemos salido de Córdoba y hemos competido al máximo nivel en España. En Córdoba hay talento, calidad y nivel para tener gente de Córdoba y una cantera como siempre se ha tenido, pero nunca se ha trabajado como se debe trabajar y como hacen clubs importantes de España. Respeto a todo el mundo que viene de fuera a jugar aquí, pero primero es el talento de la gente de aquí, el nivel de la gente de aquí, que es igual o mejor que el de la gente que pueda venir de fuera. Reivindico el nivel del fútbolista de Córdoba, porque hay muchos jugadores de Córdoba que han tenido que salir lamentablemente de Córdoba. Desconozco los motivos, pero los mejores deben pasar por el Córdoba y si se van, que sea después de haber llegado al primer equipo de Córdoba.

-Mucha hipocresía cuando se habla de cantera.

-Pues sí, se puede hablar mucho de cantera, pero al final te das cuenta de que por lo que sea no aparecen jugadores. Creo que hablar de cantera es hablar de jugadores de Córdoba. Y jugadores de Córdoba en el primer equipo no aparecen. Ha habido una época anterior a esta que sí han salido futbolistas y se han vendido un montón y últimamente… No concibo un filial con jugadores que no sean de Córdoba. Y no concibo equipos juveniles o cadetes con futbolistas catalanes, valencianos, con todos mis respetos. La cantera está para el talento de los jugadores de la tierra, que no tengan necesidad de irse al Villarreal o al Atlético de Madrid, sino que crezcan en el Córdoba, que jueguen aquí y que por su nivel salgan después fuera. Pero el Córdoba debe ofrecer a los jóvenes la posibilidad de formarse aquí y de que lleguen al primer equipo. Mi máxima ilusión de pequeño era jugar en el Córdoba, no con el Villarreal cadete. Mi ambición no era llegar al Sevilla o al Betis, sino jugar en el Córdoba. Eso se ha perdido y el club lo debe recuperar.

-¿Cómo valora la llegada de Jesús León?

-La veo positiva. Es cierto que a Jesús hay que darle tiempo y tranquilidad. Han conseguido la salvación cuando todos daban al equipo por descendido. Está bien que intente aglutinar todo en una línea, pero hay que darle tiempo para que asiente el club, asiente un proyecto. Esto no va a ser llegar y triunfar. He oído por ahí hablar de Europa, algo que a mí me parece una auténtica locura en la situación actual y construir la casa por el tejado. Hay que hacer un club en condiciones, que la gente se identifique con la política del club, darle tiempo e ir trabajando poco a poco en hacer un club mejor. Pero para eso se necesita tiempo porque antes de su llegada el club no estaba bien. Hace falta tiempo y dejar a la gente trabajar. En lo personal, me alegro de que le vaya bien, porque es amigo mío.