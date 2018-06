Edu Ramos aún no ha recibido una oferta de renovación

Edu Ramos aún no ha recibido noticias del Córdoba CF. Al menos, así lo asegura su entorno, que a pesar de todo comenta que «su prioridad es el Córdoba. Al menos, quiere escuchar antes al Córdoba, porque ha estado a gusto allí. Incluso en varios partidos ha sido capitán», recuerdan. El jugador malagueño ha encontrado en Córdoba casi una segunda casa, se siente identificado con el club y la afición y lo vivido en las dos últimas temporadas, especialmente en la segunda, le hace ver a Córdoba y al Córdoba como una posibilidad de futuro. Pero no la única. El Sporting o el Dépor será el destino para la próxima temporada de Álex Bergantiños y la alternativa al gallego es, precisamente, Edu Ramos, por lo que ambos clubs han manenido contactos con su representante. También es conocido el interés del Málaga e, incluso, algún club de Primera de la segunda mitad de la tabla ha preguntado por la situación del centrocampista blanquiverde y las intenciones que tiene para el futuro. En cualquier caso, el primer paso de Edu Ramos es escuchar al Córdoba, si tiene alguna propuesta que hacerle y en qué consiste, aunque en su entorno insisten en la rareza que supone el que el Córdoba ni tan siquiera haya llamado en las dos últimas semanas para interesarse por el futbolista o para hacerle un planteamiento de futuro.



Edu Ramos ha sido uno de los pilares fundamentales del Córdoba en la salvación del equipo. De hecho, no ha perdido la titularidad con la media docena de entrenadores que ha tenido desde que llegó al Córdoba, quien ha insistido en los últimos días que cuenta con él, aunque hasta ahora ni tan siquiera le ha contactado.