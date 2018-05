Un duro mes para casi todos

Más allá de lo que transmita el propio Córdoba, de sus problemas defensivos y de sus luces en ataque, las palabras pronunciadas por Sandoval tras la goleada del Huesca en El Arcángel, tienen cierta carga de verdad. No tanto por los defectos que acusó su equipo, sino por el calendario que queda a todos, no sólo al conjunto blanquiverde. La primera consideración es que, tal y como se apuntaba desde hacía semanas, no parece que vayan a necesitarse 50 puntos para la permanencia, ni mucho menos. Además de los tres enfrentamientos directos que aún restan por la parte de abajo (Gimnástic-Cultural, Almería-Alcorcón y Córdoba-Almería), alfareros, tarraconenses y almerienses tendrán algo que decir (o no) en la lucha por el ascenso directo, por lo que parte de sus aspiraciones de salvación pasan por dar una sorpresa ante alguno de los tres primeros clasificados.

El Alcorcón visita la próxima semana al Huesca en El Alcoraz y en la siguiente recibe al Rayo Vallecano. El Nástic tiene en las dos últimas jornadas un escollo nada fácil de salvar: visitar a los de Rubi y cerrar la Liga en casa ante el Rayo, mientras que los blanquiverdes visitan Vallecas el próximo domingo y reciben al Sporting en la última jornada liguera. Por su parte, el Almería no tendrá esos duros rivales, pero dos de las cuatro jornadas que le quedan las jugará contra rivales directos: Córdoba-Almería en la jornada 40 y Almería-Alcorcón en la 41. Un arma de doble filo: si gana esas finales tendrá pie y medio en Segunda, pero si las pierde ambas tendría un alto porcentaje de probabilidades de terminar en Segunda B. Almerienses, tarraconenses y alcorconeros son los principales rivales de los blanquiverdes hoy por hoy, ya que a los madrileños les ganó el golaverage y a los rojiblancos podría ganárselos en la finalísima pendiente en El Arcángel. En cualquier caso, el calendario es duro para todos, no sólo para el Córdoba.

CULTURAL (44 PUNTOS) / UNO PARA NO FALLAR

El conjunto cazurro lo tiene en la mano, aunque no puede despistarse. La próxima jornada recibe en el Reino de León a un Lugo que ha sellado su permanencia. Bien haría en sumar los tres puntos, ya que luego le espera un enfrentamiento directo en Tarragona y en las dos últimas jornadas se cruza con dos aspirantes a las eliminatorias de ascenso: recibe al Oviedo y termina la Liga en Soria, ante el Numancia.

ALCORCÓN (44 PUNTOS) / MUY DURO

Los dos puntos extra que logró en el Tartiere le siguen dando vida, pero tiene un calendario parejo al del Córdoba: visita El Alcoraz en la próxima jornada, para recibir posteriormente al Rayo Vallecano. Por si no fuera suficiente, en la penúltima jornada le espera un enfrentamiento directo en el Juegos del Mediterráneo en el Almería y finaliza la Liga en casa ante el Reus. Debe dar la sorpresa ante uno de los favoritos para el ascenso o en Almería para que su última jornada no sea intrascendente.

ALMERÍA (43 PUNTOS) / SORPRESA O CONDENA

Si el Granada de Miguel Ángel Portugal se reengancha a la pelea por las eliminatorias de ascenso, los almerienses estarían en la misma situación que Alcorcón y Córdoba. Reciben en la próxima jornada al Granada y les espera dos enfrentamientos directos consecutivos: visita a El Arcángel y recibir al Alcorcón. En la última jornada visita a un Lugo que, aunque salvado, ya dio muestras en el pasado que compite hasta el final. Como los anteriores, o da más de una sorpresa, o se va al hoyo.

GIMNÁSTIC (43 PUNTOS) / MIEDO

En Tarragona hay miedo. Visitan al filial sevillista en la próxima jornada, un equipo que ha estropeado cuentas a no pocos. Luego, recibe a la Cultural Leonesa y termina la Liga ante dos huesos: viaje a El Alcoraz y cierre de temporada en casa, ante el Rayo Vallecano. Como en casos anteriores y hablando sólo teóricamente, complicado para ellos sumar más de cuatro puntos, salvo la consabida sorpresa.

CÓRDOBA (39 PUNTOS) / DOS FINALES Y SORPRESA

Tanto por lo expuesto anteriormente como por las tendencias de unos y otros, los blanquiverdes tienen muchas opciones en caso de lograr tres triunfos. Ineludible ganar al Almería en El Arcángel y en Reus, mientras que en la próxima jornada, en Vallecas, o en la última, en casa ante el Sporting, también parece obligado obtener el triunfo. Con 48 puntos es factible la salvación, e incluso si se confirman tendencias y favoritismos, incluso con 47. Deberá estar muy atento al Gimnástic y, sobre todo, al Almería y al Alcorcón, por su enfrentamiento directo y porque los almerienses deben visitar Córdoba.

BARÇA B (37 PUNTOS) / GANARLO TODO

La derrota ante el Reus le remató. Tendría que sumar, al menos, 10 puntos y ni aún así lo tendría seguro. Visita El Molinón-Quini la próxima semana; luego recibe al Cádiz, viaja a Albacete y cierra la Liga en el Mini Estadi ante un Zaragoza que probablemente estará peleando las eliminatorias de ascenso. El tercer billete a Segunda B lleva su nombre.