La difícil misión de encontrarle pareja a Edu Ramos

En este Córdoba, que ha sufrido tantos cambios en esta temporada -desde los tres de entrenador hasta el del máximo accionista y presidente- existen pocos nombres imperturbables en blanco y verde. Exactamente tres: Pawel Kieszek, Sergi Guardiola y Edu Ramos.



El de Churriana ha soportado todos los vaivenes, tanto en el equipo como en la institución, y ha sido indiscutible para todos los entrenadores que ha tenido en el Córdoba. De hecho, no deja de ser significativo que el propio Sandoval, en el encuentro de su debut en el Córdoba, decidiera retirar al mediocentro defensivo cuando el marcador era favorable ante el Granada y se terminara perdiendo aquel encuentro. Al igual que sus antecesores, el de Humanes se afana ahora en buscarle una pareja en la medular mínimamente consistente, porque la historia de esta misma campaña señala que uno de los problemas en el conjunto blanquiverde ha sido precisamente ese: el de encontrarle un compañero de trabajo a Edu Ramos.



El 6 del Córdoba empezó a tener como pareja habitual a Javi Lara que, a pesar de no mostrar su mejor versión se mantuvo en el puesto, aunque conforme se desarrolló la campaña tuvo que ir dejando hueco, indistintamente, a otros compañeros o combinarse en un cambio de sistema en el que, por ejemplo, ambos tuvieron sitio en el once junto a Carlos Caballero. Fueron los dos primeros nombres que tuvo al lado Edu Ramos en la actual campaña, en la que ha sido titular en 28 encuentros de los 33 que se han disputado. Se perdió dos por sanción, uno por lesión (Albacete) y en otros dos partió desde el banquillo. En uno de estos dos últimos (contra la Cultural Leonesa, en El Arcángel) no llegó a disputar ni un minuto, convirtiéndose aquel choque en el único en el que estando disponible no pisó el césped. De los 28 encuentros en los que fue titular, en 23 finalizó jugando los 90 minutos y en otros dos jugó más de 80 minutos. En total, Ramos ha disputado 2.448 minutos en lo que se lleva de campaña.



Llegó a jugar el de Churriana algún encuentro como único mediocentro por delante de la línea de defensa e incluso en uno de ellos tuvo al lado a Álex Vallejo y, finalmente, a Sergio Aguza ante la lesión de Javi Lara. Sin embargo, el encuentro ante el Oviedo le pasó factura al catalán, por lo que Sandoval se decidió en Soria por Álvaro Aguado como quinto acompañante distinto para Edu Ramos en lo que se lleva de temporada. La fórmula tampoco terminó de convencer, por lo que todo hace indicar que el técnico blanquiverde volverá a utilizar a Aguza el próximo domingo ante el Lorca para ganar mayor consistencia defensiva, resentida en Los Pajaritos.



Pero lo que ha sido evidente durante la actual temporada es que encontrarle pareja a Edu Ramos ha sido una difícil misión.