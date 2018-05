Diego Medina deja el consejo por «disparidad de criterios»

La mañana de ayer fue ajetreada en la planta noble del Córdoba CF. Al mediodía, el club comunicaba el cese de Diego Medina como consejero del club blanquiverde así como de vicepresidente patrono de la Fundación Córdoba CF. En el comunicado, la entidad blanquiverde quiso agradecer «la vinculación y el compromiso adquirido» por Medina.

Por otra parte, el Córdoba también apuntó que Francisco López Valero ocupará el cargo que ha dejado Medina en el consejo de administración de la SAD presidida, desde el pasado enero, por Jesús León. López Valero nació en Granada en 1980 (38 años) y es técnico superior en Administración y Finanzas, además de contar con «una amplia experiencia en materia financiera y dirección de empresas», tal y como figura en dicho comunicado.

"NO SOY UN HOMBRE DE PAJA"

Tras conocerse dicha noticia, el ya exconsejero Diego Medina atendió a CÓRDOBA para mostrar sus impresiones. En primer lugar, Medina señaló que «las propiedades de las empresas, esto es una Sociedad Anónima Deportiva, tienen su capacidad para determinar y señalar quiénes forman parte de su cuerpo de consejero (...). Lo único que pasa es que, posiblemente, haya habido una disparidad de criterios, pues el consejero, en este caso yo, piensa que hay que hacer las cosas de una manera y aconseja, y la propiedad, como es lógico, piensa que el consejero se equivoca, y como la sociedad piensa que el consejero se equivoca, pues hace que lo cesa y ponga a otra persona».

Catedrático de Derecho, Medina quiso enfatizar que «uno está para ayudar y si ve que no puede ayudar, pues ya está, deja la mayor libertad a la propiedad, que tiene máxima responsabilidad». Aun así, «yo no puedo callarme si veo algo, dejo de ver o tengo mi opinión sobre las cosas... no soy un hombre de paja (...), aunque también es verdad que me puedo estar equivocando de cara a la propiedad (...), que decide quién está y quién no está», insistió un Diego Medina que no quiso definir esta situación como una tragedia, «entre otras cosas porque esa no es mi forma de vida». En definitiva, «he cumplido con mi obligación», sentenció.

Sobre los poco más de cuatro meses que ha permanecido en el consejo del club, Medina insistió en que «me consta que todas las personas que están ahí implicadas han intentado hacer que el milagro se cumpla, que ojalá se cumpla, pues todavía hay esperanzas».