Deberá armarse de paciencia

Habrá que tener paciencia y esperar el momento oportuno; el partido no se va a ganar en el minuto 10 o en el 15; cada encuentro dura 93 o 94 minutos y va a ser vital tener mucha paciencia y, cuando lleguemos al área, meter la que tengamos». Así hablaba ayer Edu Ramos sobre el encuentro del próximo domingo en El Arcángel ante el Lorca. Y lo hacía por diversos motivos. El primero, porque aún está en la memoria de algunos la manera en la que se perdió el encuentro en el Artés Carrasco de la primera vuelta: un tanto de Onwu en el minuo 91, que saltó al terreno de juego en el minuto 86 sustituyendo a Manu Apeh. El autor del gol hoy milita en el UCAM Murcia, de Segunda B.



«Ahora lo crucial es el Lorca, que está ahí abajo y si ganamos damos un golpe sobre la mesa, nos podemos poner a dos puntos -de la salvación-. Con nuestra afición en casa hay que conseguir los tres puntos y después, a pensar en el otro partido», explicaba el centrocampista blanquiverde, sabedor de que el duelo ante los murcianos es vital no sólo para mantener el ritmo de los que van delante en la tabla, sino para reducir la distancia con la salvación y ponerla a tiro de partido. La confianza será el peor enemigo de los blanquiverdes, porque Edu Ramos tiene diferentes argumentos para lanzar esa advertencia sobre la serenidad con la que se debe afrontar el duelo del domingo.



Aquel encuentro de la primera vuelta no hizo sino confirmar una tendencia del equipo hoy entrenado por Fabri. El Lorca ha anotado el 38% de sus goles en los últimos 15 minutos de cada partido, 11 de los 29 que ha anotado hasta ahora. No le va a la zaga el conjunto blanquiverde, que en la última media hora de los partidos ha marcado el 37,5%, 15 de los 40 que lleva en su casillero. Por lo tanto, sólo por la faceta anotadora de unos y otros, se intuye que ese último tercio de encuentro en El Arcángel debería decir mucho sobre el resultado final.



Se enfrentan el domingo los dos equipos que más goles han encajado en Liga: 56 los blanquiverdes y uno menos los blanquiazules. Y el flojo aspecto defensivo de unos y otros vuelve a confirmar que habrá que aguantar el aliento hasta el último minuto, ya que el Lorca ha encajado nada menos que el 43,6% (24 de 55) de sus goles en la última media hora, mientras que el Córdoba recibe el 37,5% (21 de 56).

Y un último dato para reforzar la idea de que tanto el Lorca como el Córdoba dejan mucho del desenlace de sus encuentros para la fase final: el Córdoba, junto al Reus, es el único equipo de Segunda División que no ha logrado anotar en el primer cuarto de hora de las 33 jornadas disputadas hasta ahora, mientras que el Lorca sólo ha marcado cuatro de sus 29 goles, un 13,8%. En teoría, el que llegue unos minutos tarde a su asiento por las colas que se prevén en el acceso no se perderá mucho destacable.



Finalmente, Edu Ramos también habló sobre el buen momento que atraviesa y la cantidad de compañeros que ha tenido en la medular. «El compañero que he tenido al lado siempre ha querido dar el máximo, he tenido muchos compañeros, pero cada uno juega su partido y siempre me he encontrado cómodo con cualquiera que he tenido» explicaba el malagueño, que reconoció que a su lado «me gusta más un jugador de otro perfil distinto al mío, pero siempre que me ha tocado jugar con un perfil parecido hemos congeniado».



Además, comentó que «llevo varios partidos en los que me estoy encontrando muy bien. Es vedad que cuando vamos perdiendo y falta poco el míster me pone atrás, siempre quiero cumplir. Trabajo día a día para mejorar y superarme, es verdad que estoy en un momento muy bueno, pero siempre hay que mejorar».