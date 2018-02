Con los costados al aire

Cuando se acaba de responder a una pregunta, surgen otras. La deficiente planificación deportiva en verano, el escaso tiempo para reformar en enero y la falta de solución de los tres entrenadores que ha tenido el Córdoba dejan para el domingo, en Alcorcón, varias dudas para los laterales.

La baja de José Manuel Fernández, de al menos un mes, obliga a José Ramón Sandoval en una alternativa para el cordobés. Miguel Loureiro se ha mostrado, en el mejor de los casos, como una posible apuesta de futuro, que no de presente. El joven defensa gallego ha intervenido en cuatro encuentros esta temporada, tres de ellos como titular -Cádiz, Albacete y Zaragoza-, en los que nunca terminó de convencer, más allá de los resultados finales de esos encuentros. Además, su perfil, ya en el Pontevedra, era el de un jugador que se incorporaba con cierto criterio al ataque en detrimento de su rendimiento defensivo.

DEBUT COMO BLANQUIVERDE / En un encuentro como el que espera el domingo en Alcorcón, esa juventud y características suponen un peligro añadido. Otra opción para el técnico de Humanes es el de Caro. El sevillano debutó como blanquiverde en el Santo Domingo, el único triunfo del Córdoba en campo alfarero (gol de Alfaro), la temporada pasada. Lo hizo en el lateral derecho, precisamente, pero sus últimas actuaciones en el centro de la defensa han generado algo más que dudas. Es cierto que tanto por el perfil del rival como por el propio campo y el tipo de partidos que plantean los amarillos, Caro sería el recambio lógico para el duelo del domingo a la baja de Fernández, pero esas últimas actuaciones son las que ha de valorar Sandoval para decidirse por el sevillano en el costado derecho o no. Una cuestión de oportunidades obligadas en un puesto, el del lateral derecho, en el que Caro siempre transmitió mejores sensaciones que en el centro de la defensa, máxime por las características del duelo del domingo.

En la izquierda, Sandoval no tiene menos problemas. Valorar estrictamente la actuación de Noblejas, el pasado domingo ante el Valladolid, puede tener un punto de injusticia, dado que exceptuando aquel cuarto de hora copero ante el Tenerife, el madrileño no tenía competición desde mediados de junio del pasado año. Además, el técnico blanquiverde está obligado a intentar recuperar a futbolistas aparentemente excluidos de la posibilidad de entrar en la convocatoria, al menos. En cualquier caso, el lateral zurdo no transmitió buenas sensaciones y una de sus alternativas, Javi Galán, se ha mostrado incompleta. El pacense es extremo y podría, en cualquier caso, ser un buen carrilero con una defensa de cinco, pero nunca un lateral en línea de cuatro. Además, ese concepto y trabajo defensivo que se le ha inculcado esta campaña podría valerle al lateral que coloque Sandoval a sus espaldas a la hora de las ayudas defensivas. Por si fuera poco, la inclusión de Galán en el lateral obliga a otra desnutarlización, como la de Aguza en el extremo izquierdo, en detrimento de la capacidad de trabajo en la medular. La última opción para ese lateral es para estudiar detenidamente, tanto por sus posibilidades como por las circunstancias que la rodean.

CONOCE BIEN EL PUESTO / Josema conoce bien el puesto, ya que la pasada temporada actuó en media docena de ocasiones en ese puesto cuando militaba en el Real Murcia. Además, podría ser esa solución puntual, al igual que Caro, por las características especiales del Alcorcón y de Santo Domingo. Eso sí, en su contra está el vaivén que ha vivido el de Lorquí en esta campaña. La goleada en Pucela se cobró en él la primera víctima, ya que fue sustituido en el descanso y dejó de entrar en las convocatorias durante los tres encuentros siguientes. Por si fuera poco, se ha perdido prácticamente la mitad de la temporada, ya que en los últimos 12 encuentros no se le ha visto sobre el césped. En tres estuvo lesionado, oficialmente, en otros siete no entró en la lista de convocados, mientras que en dos -el último, el pasado domingo- sí que entró entre los 18 elegidos, pero no llegó a jugar ningún minuto.

Un problema en los costados para Sandoval que ha visto, de forma positiva, cómo la pareja de centrales no sólo no se ha resentido con la baja de Valentín, sino que mejoró en la primera aparición de Álex Quintanilla, que buscará en el Santo Domingo dar continuidad a las buenas sensaciones transmitidas el pasado domingo en El Arcángel ante el Valladolid.



Tendrá el técnico blanquiverde que decidir los ocupantes de los flancos, ya que los dos hombres de banda, tanto Javi Galán como Jovanovic, han demostrado durante la temporada que colaboran notablemente en labores defensivas. Serán las decisiones más importantes, junto con la del acompañante de Edu Ramos en la medular. Pero ese será otro debate.