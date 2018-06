El Córdoba se toma con tranquilidad la renovación de Álvaro Aguado

Acabado el primer culebrón del verano con José Ramón Sandoval, el Córdoba debe afrontar el siguiente, que no es otro que el de la renovación de Álvaro Aguado, aunque en este caso en la entidad blanquiverde reina la tranquilidad sobre el asunto, una actitud muy diferente a la ocurrida con el técnico de Humanes.

Álvaro Aguado ha destacado especialmente en la segunda vuelta de la temporada que acaba de finalizar y, principalmente, con la llegada precisamente de José Ramón Sandoval, que en los últimos encuentros lo situó en el doble pivote, junto a Edu Ramos. Por cierto, que el agente de Edu Ramos recibió ayer la primera llamada por parte de la entidad blanquiverde, en lo que aparentemente ha de ser una renovación no muy dificultosa. En cualquier caso, el problema puede centrarse en el tiempo de duración del nuevo contrato. Junto al malagueño, Álvaro Aguado jugó sus mejores minutos como blanquiverde y eso no ha pasado desapercibido para nadie. Tampoco para su agencia de representación, que ya ha deslizado diversas ofertas, incluida una del Leganés, que estaría dispuesto, al parecer, a desembolsar un millón de euros.

En la entidad blanquiverde reina la calma. A Álvaro Aguado le restan aún dos temporadas de contrato y continúa siendo jugador del filial, mientras que su cláusula de rescisión es de seis millones de euros. Por si fueran pocos esos argumentos, la oferta realizada por el club es importante para un jugador que acaba de debutar en el fútbol profesional. Oliver le ha ofrecido una cantidad ligeramente por encima de la que cobraba la pasada temporada Pawel Kieszek, por ejemplo, aunque el representante del jiennense pretende que esa cantidad aumente en un 25%. Es decir, solicita una ficha muy parecida a la que el mismo Córdoba le ha ofrecido para la próxima temporada a Kieszek. Las posiciones, actualmente, están más que marcadas, aunque en el Córdoba se entiende que se puede continuar dialogando sin prisa y, por supuesto, sin ningún tipo de presión, dadas las condiciones actuales de contrato, de cláusula y de oferta recibida por el centrocampista jiennense.

Mientras tanto, el asunto del entrenador continúa activo y la lista de técnicos que se han ofrecido a la entidad blanquiverde en las últimas horas, una vez hecha oficial la no continuidad de Sandoval, aumenta. Por ahora hay una terna de preferidos y, en esa misma, destaca el de Francisco, pero antes de la próxima semana no se tomará una decisión en las oficinas de El Arcángel.