El Córdoba renueva a Sergi Guardiola hasta el 2022

El Córdoba sorprendió ayer a todos al anunciar a primera hora de la mañana la renovación de Sergi Guardiola hasta el 2022. El delantero jumillano, que ha despertado el interés de varios equipos, tanto nacionales como extranjeros, tenía una cláusula de rescisión de 2,5 millones de euros, por lo que en la entidad blanquiverde se propusieron, desde el desembarco de Jesús León, en garantizar la continuidad del pichichi del Córdoba y, en su defecto, obtener un fuerte ingreso por él.



El aumento de la ficha del delantero estará en torno al 30% con respecto a lo que cobraba hasta ahora y su cláusula pasa de esos 2,5 millones a 10 millones en caso de continuar en el fútbol nacional y de 15 millones en el supuesto de que Sergi Guardiola recale en un club extranjero. Esa prolongación de tres temporadas con respecto al que tenía Sergi Guardiola fue presentada oficialmente por el director general deportivo del Córdoba, Luis Oliver, que compareció junto al jugador en la sala de prensa de El Arcángel.

«Sergi Guardiola es jugador franquicia para nosotros, jugador bandera. Quedaba libre el año que viene -en enero del 2019 podía negociar con otros clubs- y era prioridad para la estabilidad financiera y económica renovarlo. Es bueno para todos, estamos muy contentos y agradecidos al detalle y valentía de Guardiola por apostar por el proyecto», aseguró Oliver, que avisó de que «vamos a hablar con jugadores que consideramos importantes del futuro», tal y como se informa en estas mismas páginas.

«El primero era él», continuó el director general deportivo, «porque es un jugador muy atractivo deportivamente. El gol se cotiza mucho, el interés aumentaba por parte de otros clubes y teníamos que proteger el patrimonio del club», defendió Oliver.



Además, sobre esas ampliaciones o renovaciones, Oliver comentó que en la plantilla hay «gente que rinde mucho y cobra poco y gente que cobra mucho y rinde poco. Vamos a subir algún contrato más», informó.

«UN PROYECTO GANADOR» / Luego, tomó la palabra Sergi Guardiola, que entendía el acuerdo como «un punto de confianza del club, y mío también por apostar por el Córdoba». El jumillano hizo memoria sobre su llegada el pasado verano, cuando a priori era el segundo delantero, por detrás de Jona. «Cuando vas a un sitio siempre piensas que saldrá bien, vine con ganas e ilusión pensando que iba a salir bien. Ha salido bien en este aspecto, pero falta lo más importante, que es la salvación», recordó el pichichi blanquiverde, que anotó el pasado domingo su decimosexto tanto en esta temporada.

Goles que han ido aumentando su confianza, aunque «siempre he trabajado para ello, vine aquí con ilusión», recordó el delantero. «Si he renovado es porque me han hecho creer que es un proyecto ganador», aseguró finalmente un Sergi Guardiola lanzado en el Córdoba.