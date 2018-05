El Córdoba invita a sus abonados por liberar sus asientos

El Córdoba se ha propuesto que no haya ni un hueco en El Arcángel el próximo domingo, en la final contra el Almería. La entidad blanquiverde, consciente de que lleva casi una decena de encuentros en los que ha colgado el «no hay billetes» pero el lleno no se ha hecho realidad en el coliseo ribereño, tiene su mira puesta en los abonados que no acuden a los partidos pero, aún así, no liberan sus asientos.



De esta manera, desde ayer ha organizado una campaña para concienciar y premiar a los socios que no acudan para que sus asientos queden libres para el duelo contra el Almería, vital para la salvación. La entidad blanquiverde invitará a cada abonado que libere su asiento a dos consumiciones en la caseta de Feria que instalará en El Arenal, situada en la calle Judería, número 4. Para comunicarlo, el club ha facilitado tres vías a los abonados. Puede enviar un correo electrónico a taquillas@cordobacf.com con una fotografía del abono. También lo puede hacer de forma presencial en las taquillas de El Arcángel en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas. Finalmente, también puede liberar su asiento enviando un mensaje de WhatsApp al número 677 43 48 20 con una fotografía del abono. La entidad blanquiverde buscará esta semana el máximo número de asientos desbloqueados para ponerlos a la venta a la venta en las taquillas de El Arcángel el viernes, de 9.00 a 13.00, ya que las casi 10.000 entradas que puso a la venta el lunes se acabaron en unas pocas horas. Un asiento por dos invitaciones en la Feria.