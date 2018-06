El Córdoba debe abandonar la ciudad deportiva el 6 de julio

El primer proyecto al completo de Jesús León se inicia con un problema mayúsculo, ya que por lo pronto, el Córdoba no tendrá ciudad deportiva el próximo 6 de julio. Según pudo saber este periódico, en la sede de la entidad blanquiverde se recibió hace unas semanas el comunicado del juzgado confirmándole el lanzamiento definitivo de los terrenos del Camino de Carbonell para dentro de 31 días. Además, fuentes del Grupo Tremon confirmaron este extremo y, por otro lado, abundaron en que no hay ningún plazo más. Es decir, el Córdoba deberá entregar voluntariamente las llaves de las instalaciones y, en caso de no ser así, el secretario judicial irá acompañado por el procurador de Tremon y agentes para que definitivamente se impida el acceso a las instalaciones a toda persona que no pertenezca a la firma inmobiliaria.



La pasada semana se informó en estas mismas páginas de la reunión que hubo entre la entidad blanquiverde y Tremon, de la que algunas fuentes afirmaron que la segunda pedía un canon en torno a los 500 o 600.000 euros anuales. Sin embargo, desde Tremon se negó dicho extremo y se informó de que «se ha solicitado el precio de mercado».



Hay que tener en cuenta que la plantilla del primer equipo blanquiverde se reincorporará a los entrenamientos justo en la semana siguiente a ese jueves, 6 de julio, por lo que el problema para el Córdoba, a la hora de arrancar la pretemporada, puede ser sobresaliente.



A su llegada al Córdoba, Jesús León quiso tender puentes con todos los actores alrededor de la entidad blanquiverde, incluida Tremon, aunque por otra parte también afirmó que todos los proyectos y las acciones del club se posponían para centrarse únicamente en la salvación del primer equipo.



Ahora, con tan solo un mes de margen para resolver la complicada situación, al Córdoba le supone una solución, a cortísimo plazo como necesita, los terrenos de Rabanales 21. Allí ofreció el Ayuntamiento de Córdoba, a través de Pedro García, una parcela para la construcción de la ciudad deportiva. También se fijó la entidad blanquiverde en otros terrenos, no municipales sino de un particular, situados algo más al norte de los ofrecidos por el Ayuntamiento. En cualquier caso, los movimientos del Córdoba han de ser más que rápidos, porque la realidad con la que se puede encontrar es con la del regreso de la plantilla blanquiverde de vacaciones y que esta no tenga un sitio apropiado para entrenar en la ciudad.



Y para que eso ocurra tan solo queda un mes, porque el 6 de julio, según Tremon, no hay marcha atrás posible.