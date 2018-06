El Córdoba avanza para cerrar sus primeros fichajes

Tras el anuncio del fichaje de Francisco Rodríguez Vílchez como nuevo entrenador del Córdoba, es de esperar que se produzcan en las próximas horas o días la confirmación de los primeros refuerzos deportivos para la próxima temporada. En todo mercado veraniego afloran decenas de nombres de futbolistas que interesan a un club, por el que este se pone en contacto o que directamente sus agentes les ofrecen. La información ofrecida hace un par de semanas por Jesús León respecto a los “dos o tres cedidos” del Getafe pone sobre la pista de por dónde puede moverse el Córdoba para dar oficialidad a esos primeros fichajes que completen la plantilla. Y uno de los que podría recalar en el conjunto blanquiverde es Manuel Jesús Vázquez, más conocido por Chuli, delantero del Getafe que saldrá cedido en este mercado rumbo, probablemente, a un equipo de Segunda División.

CHULI SALDRÁ CEDIDO

Su representante aseguró ayer a este periódico que Chuli no continuará en el club azulón y que se le busca un préstamo para que alivie la presión del límite salarial del equipo madrileño. El atacante onubense tiene dos años más de contrato con el Getafe, por lo que una posible cesión al Córdoba no sería negativa para su club propietario, al que regresaría en junio de 2019 con contrato en vigor. Con Sergi Guardiola, Jaime Mata y Jorge Molina, del que el presidente del Getafe, Ángel Torres, aseguró que no saldría excepto por la cláusula de rescisión, Chuli tendría pocas opciones de contar con minutos en la próxima temporada. Además, el equipo getafense busca a un delantero más para completar su línea ofensiva y dar salida a Ángel, actualmente con contrato allí.

Una oportunidad de mercado para un Córdoba que aún no se ha reforzado y que solo cuenta con Jona Mejía como delantero, al que además se le busca salida. Chuli anotó 12 partidos de Liga y uno de Copa en la pasada temporada y marcó un gol. Y un ariete que interesa al Córdoba es Enric Gallego, del que este periódico ya informó que lo tiene muy avanzado para convertirse en el tercero delantero de una línea de vanguardia que debe contar con entre uno y dos futbolistas con prestigio y experiencia en Primera. El ascenso a Segunda del Extremadura, club de Enric Gallego, no debe de afectar a la negociación. El Córdoba también quiere del equipo azulgrana al mediocentro uruguayo Giovanni Zarfino, que vendría junto a Gallego gracias a las buenas relaciones del director deportivo, Luis Oliver, con el Extremadura.

Finalmente, ayer se publicó en una web digital ghanesa el interés del Córdoba en el pivote de ese país Emmanuel Lomotey, que jugó la pasada temporada también en el Extremadura, pero que vendría a recalar en una zona del campo con cierto overbooking (Bambock, Javi Lara, Vallejo, Araújo, Álvaro Aguado y Edu Ramos, con el que se negocia la renovación de un contrato que acaba mañana).