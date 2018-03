El Córdoba ata a Sergi Guardiola hasta 2022

El Córdoba acaba de anunciar la ampliación del contrato de Sergi Guardiola, que cumplía su compromiso en el 2019. El nuevo contrato del delantero jumillano se prolonga, al menos, por tres temporadas más, por lo que la entidad blanquiverde se asegura al pichichi blanquiverde hasta el año 2022.

Anteriormente, la cláusula de rescisión era de 2,5 millones, y además, según ha podido saber este periódico, se eliminaba en caso de descenso del club blanquiverde a la Segunda División B. Con la renovación, esta cláusula pasa a ser de 15 millones, y además "esté en la división que esté, aunque baje a Segunda B", según palabras del director deportivo del Córdoba, Luis Oliver.

En una rueda de prensa junto al delantero jumillano, Oliver ha explicado que "Guardiola es el jugador franquicia para nosotros, quedaba libre el año que viene y era prioridad para el club el hecho de renovarlo. Sergi ha hecho un esfuerzo porque sabe que el gol está muy cotizado, y que había muchísimos equipos pendientes de él. Mandamos a la afición una imagen de que el proyecto va en serio, y si en el día de mañana Sergi se va a un club importante que no deje un millón o dos, sino una cifra importante. Hemos venido para quedarnos, ese es el mensaje".

"El club está muy contento y con mucha ilusión porque un jugador de este nivel haya apostado por nuestro proyecto, algo que es muy bueno para la afición, los jugadores, el club y la ciudad. Estamos muy agradecidos al detalle y a la valentía de Sergi Guardiola de coger la bandera que espero que sea la de la salvación, todos creemos en ello. El club está apostando fuerte y los jugadores se lo creen", ha continuado Oliver, antes de afirmar que "la renovación es una forma de proteger el patrimonio del club y es el primero, pero habrá más renovaciones".

Ha sido llamativo el que el director deportivo haya asegurado, con contundencia, que "aquí hay salarios muy desproporcionados, hay gente que cobra mucho y rinde poco, y hay gente que cobra poco y rinde mucho, y eso lo vamos a igualar, porque aquí el mejor pagado tiene que ser el que más rinda en el campo. Vamos a subir (salarialmente) algún contrato más". Uno de ellos, el del canterano Álvaro Aguado, que ha reconocido que cobra "1.800 euros al mes. Y un chico que va con la primera plantilla no puede cobrar eso".

Preguntado sobre informaciones que aseguraron ayer que el Córdoba habría superado su límite salarial y estaría siendo investigado por la LFP, Oliver ha respondido de forma indignada: "Cuando ganas tres partidos de tres es normal que haya algún preocupado, pero nosotros estamos tranquilos. La LFP nos ha tratado de forma muy estricta y nos ha peritado todos los fichajes. Incluso hay dos chicos (Montelongo y Bambock) que por 30.000 euros cada uno de límite salarial no pueden jugar, y eso es una pena. La noticia (sobre posibles problemas con el límite salarial) es torticera. Es ridículo, fuera de la realidad y cruel. Si estamos auditados es por culpa de los González. Empezamos a fichar el 25 de enero cuando el resto lo hizo desde el día 1. Nosotros hemos fichado en tres días, todos los jugadores libres, algunos llevaban seis meses sin jugar, con una implicación bestial".

GUARDIOLA, "MUY CONTENTO"

El delantero jumillano, máximo goleador del Córdoba con 16 goles en Liga y dos más en Copa, ha valorado su renovación hasta 2022: "Desde que llegó la nueva propiedad encabezada por Jesús León me dijeron que querían renovarme. Estoy muy contento. Cuando vine aquí fue con muchas ganas e ilusión, las cosas han salido bien en el aspecto individual, pero falta lo más importante que es el objetivo del club, la salvación. Si he renovado en el Córdoba es porque me han hecho creer que es un proyecto ganador. Nos hemos hecho un bloque y un equipo ganador, ahora nos respetan los rivales bastante más".