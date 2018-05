Confianza plena para el gran reto

Seguridad de uno mismo y del compañero, positivismo, apoyo máximo y fe. Estas tres emociones las transmiten lemas que se han implantado en el mundo futbolístico como partido a partido, nunca dejes de creer o la consigna que se ha difundido últimamente en la ciudad de la Mezquita-Catedral: solo para valientes.

Este último lema puede reflejarse en la persona de José Ramón Sandoval, al menos es lo que transmitió ayer en sala de prensa. «El que no esté animado no se merece vivir este momento», así de tajante comenzó el de Humanes su intervención. Desde el principio, Sandoval arropó a unos futbolistas que «han levantado a una afición, una ciudad e incluso han generado una percepción del fútbol distinta a la del resto de equipos».

El cuarto entrenador que se ha sentado en el banquillo del Córdoba esta temporada tiene en la fe y la constancia dos de sus principales características personales. «Lo dije el primer día que me senté aquí, no me cansé de decirlo y mi fe nunca decayó pese a perder partidos (...) y si algo de mérito tiene este equipo es que nunca se ha rendido; eso significa que cree y yo creo mucho en este equipo», señaló un Sandoval que fue más allá, puesto que aseguró, con sinceridad, que «mi sorpresa sería que este equipo no se salvara por todo lo que he visto desde que dirijo esta nave».

DEPORTE DE EMOCIONES

Los sentimientos están muy presentes en el fútbol y dichas emociones, en muchas ocasiones, pueden alterar el devenir del resultado final tras una semana de planificación. Y ante un partido tan especial y «larguísimo» como el de mañana (20.00 horas) ante el Almería, «vamos a tener que saber jugar al rival y dominar las emociones», destacó un Sandoval que, al respecto, expresó que «los partidos con principio de fiesta no me gustan (...) debemos jugar con principio de necesidades, venir con las ideas muy claras ya que este duelo nos va a dar la opción de depender de nosotros mismos y ellos (por sus jugadores), más que nunca tienen que luchar con nosotros pues ellos son los que nos han sacado de abajo».

Siguiendo el ámbito emocional, el preparador cordobesista quiso acordarse de la afición, a la que pidió que «estén hasta el último segundo». Para argumentar esta frase, Sandoval recordó el último partido en El Arcángel ante el Huesca, «en el que estaba en un palco y veía cómo la gente abandonaba el estadio en el 88’ con un 2-4; por eso deseo que estén hasta el último segundo, pues los vamos a necesitar».

TODOS SON IMPORTANTES

El Córdoba ganó al Rayo en Vallecas sin tres jugadores que eran habituales como Edu Ramos (por sanción), Narváez y Jovanovic. Al ser preguntado por ello, Sandoval definió a su equipo como camaleónico, «que se adapta a todos los sistemas de juego». Desde su llegada, el de Humanes ha probado distintas variantes tácticas y como consecuencia de ello, «todos los jugadores se sienten importantes y no hay nada más bonito para un entrenador que sus 22 jugadores sean importantes».

EL RIVAL

Sobre su adversario, Sandoval subrayó que el Almería «es un rival renovado, que lleva tres jornadas sin encajar un gol, que ha cogido velocidad de crucero y que no va a permitir una presión alta a sus defensas». Por ello, el entrenador del Córdoba insistió en «no tener ansiedad, ya que con el 1-0 también nos sirve».

El técnico madrileño sentenció que «fuera de casa hubiera sido diferente, pero en nuestro estadio me atrevo con cualquiera». En definitiva, Sandoval pronunció palabras que buscaban convertir esa plena confianza en tranquilidad para afrontar un reto mayúsculo.