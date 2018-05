El club busca seguir en la ciudad deportiva

Tiempo al tiempo. Es lo que parece pensar el Córdoba en lo que se refiere a las instalaciones en las que trabaja en la actualidad, en el Camino de Carbonell. La búsqueda de un sitio que encaje en las pretenesiones de la entidad blanquiverde no parece cosa de pocas semanas y de ahí que pretenda ganar tiempo. Así, el Córdoba busca mantenerse en la actual ciudad deportiva una temporada más mientras sigue trabajando en el proyecto de una nueva, pero para ello tendrá que encontrar un punto de equilibrio con el Grupo Tremon. Con esa base, además de otros proyectos, se reunieron ayer representantes de Tremon con el presidente y máximo accionista de la entidad blanquiverde, Jesús León. En la cita estuvo también Pedro García, teniente de alcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo.



Esta primera toma de contacto no sirvió de mucho, ya que la firma inmobiliaria no se movió de sus pretensiones: cobrar un alquiler a la entidad blanquiverde que no es bajo, precisamente, e inasumible para el club, aunque sí, como argumenta Tremon, en precio de mercado.

Por lo tanto, habrá que seguir esperando a otros nuevos contactos en el futuro que puedan desatascar la situación. Mientras, el Ayuntamiento mantiene la opción de cesión al club de los terrenos en Rabanales, aunque la parcela en sí no convence del todo a la entidad blanquiverde. Sin embargo, otros que se sitúan algo más al norte, en manos privadas, sí que encajan más con la idea que tiene en mente el presidente del club, aunque son inalcanzables económicamente.



En cualquier caso, el trabajo se centra ahora en ganar tiempo, una temporada, para que el equipo pueda seguir entrenando en Camino de Carbonell y poder trabajar con más tranquilidad en la futura ciudad deportiva.

Por otro lado, el club deberá abonar 1.600 euros de costas por los recursos presentados al Supremo y posteriormente al TSJA (por el informe del Consejo Consultivo) por la anulación de la cesión del Parque del Canal, en la época de Carlos González.