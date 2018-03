Cinco finales para el Córdoba en las diez últimas jornadas

La Segunda División y el Córdoba entran en las diez de últimas. La conocida frase de Luis Aragonés («los objetivos se logran en las diez últimas jornadas») se cumplirá una vez más para muchos clubs, incluido el blanquiverde, aunque el conjunto de José Ramón Sandoval puede tener una pequeña «ventaja»: la de verse en la mitad de esos diez encuentros con rivales directos o equipos ya descendidos. No será fácil, porque esta Segunda ha entrado en la fase de resultados sorprendentes o, como mínimo, inesperados, pero con los anteriores resultados cosechados por el Córdoba, unidos a esos cinco encuentros, se puede decir que el equipo cordobesista aún depende de sí mismo. Eso sí, si cumple con el resultado que necesita en el repóquer de finales anticipadas. Esas cinco victorias le dejaría con pie y medio en Segunda División. En cualquier caso, este Córdoba necesitará que algunos de sus rivales por la salvación no den ninguna campanada. No será fácil para el equipo de Sandoval, pero tampoco para sus adversarios.



REUS (41 PUNTOS)

TRIUNFO CLAVE / El equipo de Aritz López Garai dio un paso de gigante el sábado al imponerse en casa al Almería de Lucas Alcaraz, que cumplió su encuentro número 300 en Segunda División y que nunca ha descendido a Segunda División B. La victoria hizo que los rojinegros pasasen de la frontera de los 40 puntos, 41 en concreto, por lo que están a sólo tres victorias de la teórica meta de los 50 para lograr la salvación. Un teórico hándicap para los catalanes es que deben jugar seis de los 10 encuentros lejos de casa, aunque han puntuado en más de la mitad de los partidos que han disputado como visitantes. Tienen tres enfrentamientos contra equipos que se están jugando la permanencia: en el Mini Estadi (jornada 38), ante el Córdoba en casa (jornada 41) y en Alcorcón, la última jornada de Liga. Lo normal es que en esas dos últimas fechas, los de López Garai tengan los deberes hechos. Para que no sea así, el próximo mes será clave: viajan consecutivamente a Valladolid y a Gijón, reciben al Cádiz y viajan a Albacete.



ALCORCÓN (38 PUNTOS)

LOS QUE DEJA EL CÓRDOBA / Los alfareros se enfrentan al rival que la semana anterior se ha enfrentado al Córdoba. El triunfo de ayer en el Santo Domingo ante el Gimnástic les da aire, ya que un empate o una derrota les hubiera supuesto un golpe difícil de remontar tras el que le asestó recientemente el conjunto blanquiverde. Contando a los desahuciados Lorca y Sevilla Atlético, deben enfrentarse también a dos rivales por la permanencia: Almería y Cultural Leonesa. Y, como el Córdoba, también tendrá que decir algo sobre la lucha por las eliminatorias de ascenso e incluso por el ascenso directo, ya que deben viajar a Oviedo la próxima semana, recibir posteriormente al Numancia, también al Osasuna (jornada 36), visitar El Alcoraz (jornada 39) y recibir al Rayo Vallecano en la jornada 40. En las dos últimas semanas, viajan a Almería y cierran la temporada en casa ante el Reus, que podría estar ya salvado. Su pensamiento no diferirá mucho del blanquiverde: si ganan esas cuatro finales ante los dos descendidos más el Almería y la Cultural llegan a los 50 puntos.



BARCELONA B (37 PUNTOS)

SU RIVAL, EL ASCENSO / Posiblemente, el equipo más impredecible, dentro de una categoría incierta, sobre todo en sus diez últimas jornadas. Podría suponer un punto de esperanza para el Córdoba comprobar que la mitad de sus adversarios son equipos que pelean por el ascenso directo o por las eliminatorias (Huesca, Rayo, Sporting, Cádiz y Zaragoza), pero han sido capaces de empatar en Oviedo, ganar en Lugo, golear (3-0) al Granada, ganar en Tenerife o imponerse en casa al Sporting (2-1). También, perder en el Mini Estadi, como ayer, ante el Osasuna, mientras que con los equipos que se están jugando la permanencia sus resultados han tenido la misma irregularidad y desigualdad. En el próximo mes y medio viajan a Sevilla, reciben a la Cultural, viajan a Almería y reciben al Reus. Imprevisible.



ALMERÍA (37 PUNTOS)

CINCO VITALES / De los que están metidos en la pelea por la salvación es uno de los cuatro peores en el último mes, con un solo triunfo desde la jornada 28. Cuatro puntos sumados de los últimos 15 disputados, al igual que Cultural, Alcorcón y Gimnástic. Lucas Alcaraz no deja de ser una garantía después de cumplir su partido número 300 como entrenador de Segunda sin conocer ni un descenso, pero este último mes le ha metido en problemas y el próximo no se le presenta halagüeño, ya que en las próximas cinco jornadas debe recibir al Sporting, viajar a Cádiz, recibir al Albacete, visitar Zaragoza y recibir al filial barcelonista. Si en esa primera mitad no llega, al menos, a seis puntos, la segunda se le puede convertir en un infierno: va a Tenerife, recibe al Granada, visita El Arcángel, recibe al Alcorcón y termina la temporada en Lugo. Más que delicado.



GIMNÁSTIC (36 PUNTOS)

ESTA CASA ES UNA RUINA / Lo que para otros, sin ir más lejos el Córdoba, es un signo de esperanza y confianza en el futuro, para los tarraconenses puede convertirse en su tumba. Seis de los 10 últimos partidos los disputarán en el Nou Estadi, que se ha convertido en un suplicio para el equipo de Nano. Sin ir más lejos, de las cuatro próximas jornadas, tres se jugarán ante su parroquia: Lugo y Valladolid de manera consecutiva, y Numancia. Antes de los sorianos deberán girar visita al Carlos Tartiere. Un mes nada fácil para los granas, que además tienen en las dos últimas jornadas que visitar El Alcoraz y recibir al Rayo. Como «alivio», visitar al Sevilla Atlético y al Lorca. Si no resuelven su psicosis casera tendrán un pie y medio en Segunda B.



CULTURAL (33 PUNTOS)

LO OPUESTO / Si el Nástic tiene la ruina en casa, la Cultural la tiene cada vez que coge el autobús. Sólo ha ganado en casa del Sevilla Atlético y únicamente el Lorca ha logrado menos puntos lejos de casa. Debe visitar el Mini Estadi, Los Cármenes, Santo Domingo, Nou Estadi y Los Pajaritos. Según la estadística, no sumará más de tres puntos, por lo que tendría que ganar absolutamente todo en casa, en donde recibirá al Córdoba, al Zaragoza, al Tenerife, al Oviedo y al Lugo. O cambia de manera radical o no tiene nada que hacer.



LORCA Y SEVILLA ATLÉTICO

OJO A LOS DESCENDIDOS / La victoria de ayer del Sevilla Atlético en La Romareda o el empate del Lorca, hace pocas jornadas, en el Ramón de Carranza ha de poner sobre aviso a no pocos, pero sobre todo al Córdoba. Tanto el Lorca como el Sevilla Atlético decidirán por arriba y por abajo y los de Sandoval deberán estar atentos ya que recibirán a ambos. Además, tanto el murcianos como sevillanos recibirán al Alcorcón y al Nástic y el filial hispalense, asimimo, también recibirá a su homólogo azulgrana. El Córdoba no sólo debe hacer pleno, sino esperar algún patinazo de sus rivales directos ante los ya descendidos.

CÓRDOBA (32 PUNTOS)

CINCO FINALES / Los blanquiverdes tienen cinco finales ante adversarios directos, incluidos los desahuciados. La cuenta está tan clara de hacer como complicada de cuadrar: pleno de triunfos ante las visitas a León y Reus, así como en los recibimientos al Lorca, Sevilla Atlético y Almería. Dejaría el casillero en 47 puntos, por lo que los tres o cuatro puntos restantes tendrían que hacerse en los dos encuentros en El Arcángel ante el Huesca y el Sporting (última jornada) o en las visitas a Soria, Pamplona o Vallecas, teóricamente el encuentro más duro que resta al Córdoba, tanto por ser lejos de El Arcángel como por la entidad del rival. Haciendo pleno en ese repóquer las cuentas se simplifican mucho y cualquier error ante esos rivales directos obliga a un sobreesfuerzo ante adversarios que se juegan, teóricamente, el ascenso directo o las eliminatorias. En cualquier caso, un panorama diferente al de hace un mes cuando, simplemente, no existía panorama.