Caravana de valientes

Haciendo bueno el lema del Liverpool FC, «nunca caminarás solo» (You’ll never walk alone), el Córdoba viaja hoy por la mañana rumbo al municipal de Santo Domingo, en Alcorcón, junto a 330 aficionados que, desplazados en cuatro autobuses, forman la «caravana de los valientes», apelativo utilizado por José Ramón Sandoval. El equipo cordobesista sabe de la relevancia del choque ante el Alcorcón, un partido de esos de seis puntos, puesto que en caso de victoria no solo se sumarían tres, sino que un rival directo por la permanencia quedaría sin aportar nada a su casillero. Tras la victoria de ayer de la Cultural Leonesa, los locales tienen el descenso pisando sus talones, a solo dos puntos, por lo que el partido de hoy es también una final para ellos.

Pero aunque se dispute a unos 400 kilómetros de distancia, una parte chiquita del municipal de Santo Domingo lucirá mañana un neto color blanquiverde. Habrá más de 300 gargantas de fieles hinchas cordobesistas apoyando a su equipo, lo que da buena muestra de la fe casi ciega en la permanencia que mueve a la afición, que desde el pitido final de la pasada jornada ante el Valladolid, con el «sí se puede» coreado en El Arcángel a pulmón lleno, se sumó al carro y comenzó a componer esta caravana.

En cuatro autocares puestos por el club se desplazarán los aficionados blanquiverdes, en apoyo del equipo

Fe, valentía, esperanza, atributos épicos para épocas mejores, pero que ha tocado desempolvar en plena decadencia cordobesista, en una temporada para olvidar, precisamente lo que quiere hacer la afición. Que todo quede en un mal año, provocado por una pésima gestión de la anterior propiedad. Lo contrario, lo que nadie quiere que ocurra aunque es, sin duda, lo más probable, significaría un descenso a Segunda B, una categoría a la que es fácil caer pero de la que cuesta un mundo salir. Fases eternas de promoción de ascenso tras una temporada que rinde al más pasional, encuentros a machete en campos que hasta hace poco eran de césped artificial, corazones en un puño, dobles goles fuera de casa…Un fantasma del que el Córdoba pretende escapar ganando esta tarde en el campo del Alcorcón. Sería el segundo partido consecutivo con victoria, algo aún no conseguido esta temporada, y lo que es casi igual de importante, meter en la refriega por la permanencia a otro equipo más.

La fiel hinchada blanquiverde, tras un viaje que será largo en la ida, y que en caso de victoria parecerá un cuento de niños en la vuelta, está presta para la batalla. Por sus ánimos y su pasión no quedará. El equipo no estará solo, y eso ya es un avance. Que la fe siga creciendo, y la valentía sirviendo para sacar puntos.