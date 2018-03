La caravana llega a Tarragona

El duelo del Córdoba en el campo del Nàstic de Tarragona sirve de nueva prueba al estoicismo y la fidelidad de la afición blanquiverde, que en casi 200 hinchas ha llenado tres autobuses para estar presentes en el Nou Estadi. La «caravana de valientes», tras la machada del Santo Domingo, en el que se ganó por 1-2 al Alcorcón, tiene en la ciudad catalana una nueva piedra de toque a su fe en la salvación. Un campo a priori propicio para volverse con los tres puntos a Córdoba, ya que el Nou Estadi es el segundo estadio que menos veces ha visto ganar a su equipo. Con solo tres victorias en su haber, el Nàstic tratará de sumar su cuarta ante un Córdoba que llega a este duelo a ocho? puntos de la salvación, tras el empate ayer del Alcorcón en el campo del Lugo.

Tras comenzar su recorrido en Alcorcón, los autobuses del club llegan hoy a Cataluña

Pero además del par de centenares de cordobeses, en el estadio tarraconense también habrá nutrida presencia de la peña Sangre Blanquiverde, compuesta por aficionados al Córdoba de las cuatro provincias catalanas. No tendrán que soportar los casi 800 kilómetros de carretera desde Córdoba, pero su pasión es si cabe más noble, porque estos hinchas catalanes deben mostrar su fidelidad al club blanquiverde desde la lejanía, y aprovechar los desplazamientos cercanos para hacer acto de presencia. Sus gargantas, junto a las de los cordobeses, serán de vital importancia. Pintando de blanquiverde el inglés lema «You’ll never walk alone», esta tarde los once jabatos que salgan con la zamarra del Córdoba no estarán solos, ni mucho menos. La presencia cordobesista en las gradas se hará notar más de lo normal, puesto que esta temporada el Nou Estadi ha registrado pobres entradas, en algunos casos de menos de 5.000 espectadores, hastiados con los pobres resultados del Nàstic como local. Para ayudar a la victoria cordobesista, los valientes, ya sean catalanes o los desplazados desde Córdoba, pondrán su granito de arena. Ojalá vuelvan con los tres puntos y una sonrisa de oreja a oreja.