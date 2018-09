Berges: "Para nosotros el partido del domingo es una final"

Rafael Berges, director deportivo del Córdoba CF, ha afirmado que el encuentro de los blanquiverdes contra el Alcorcón el próximo domingo (20.00 horas, El Arcángel) "es una final". Así lo ha catalogado durante la presentación esta mañana de los dos últimos fichajes para esta temporada, Erik Expósito y Miguel de las Cuevas, que no jugaron ayer en Albacete. Berges indicó que es lógico que haya preocupación en el club por los resultados que se están registrando en el arranque de Liga, con un empate dos derrotas y 10 goles en contra. Así, el director deportivo ha reconocido que "sería un error decir que estamos empezando y ta", e incidió en que "no ha sido la pretemporada, la planificación y el verano ideal, pero tenemos que centrarnos en el fútbol. Para nosotros el partido del domingo es una final", Berges fue sincero al señalar que "Lo digo como autocrítica. Estamos lejos de la versión que podemos dar. Tenemos una plantilla competitiva, con recursos, con recorrido y con gente veterana que nos ayudará a estabilizar esa situación. Tenemos lo que no tienen los demás: una afición y un gran ambiente. El resto lo tenemos que poner nosotros. Creo que podemos dar un plus más. Es estar 100% en el campo. Necesitamos ser más competitivos".

Sobre De las Cuevas y Expósito, Berges dijo del primero que aporta "calidad y veteranía" y que Expósito va a reforzar al equipo en la delantera.

Por su lado, Miguel de las Cuevas afirmó que llega para "ayudar" y aportar su "experiencia" acumulada en los seis años que ha militado en el Osasuna y, previamente, en el Sporting de Gijón y el Atlético de Madrid. Por su parte, Erik Expósito dijo que el desafío "es ilusionante" en un Córdoba al que señala como un conjunto "con gente que tiene calidad" para "poder salir de la situación".