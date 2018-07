La banda izquierda y la delantera, las zonas con mayores carencias

El Córdoba afronta el mes de julio con muchos deberes por hacer para reforzar todas sus líneas en el mercado veraniego. Con el inicio de la pretemporada a menos de dos semanas, Luis Oliver tendrá que meter una marcha más en su planificación para cubrir algunas zonas del equipo especialmente necesitadas de nuevos hombres. El director deportivo del Córdoba tiene avanzadas varias negociaciones que deberían hacerse oficiales en los próximos días y ayudar a que la campaña de abonados, que ya marcha a velocidad crucero, termine de explotar para llegar al récord de los 16.045 abonados. Ayer se cerró la tercera semana de la campaña de socios con 10.778 abonados y a 5.267 de la meta.

RAMOS Y AGUZA, LIBRES

Hoy han finalizado los contratos de Edu Ramos, José Antonio Caro y Sergio Aguza, por lo que la plantilla del Córdoba está compuesta actualmente por 18 futbolistas de los que solo uno, Jona Mejía (al que por cierto se le busca salida) es delantero centro. La portería está cubierta tras la renovación del polaco Pawel Kieszek hasta 2020, mientras que Igor Stefanovic es su complemento, aunque no se descartan movimientos con el serbio.

En defensa el eje central de la zaga está avanzado con Quintanilla, Aythami y Valentín, puesto que Caro cumple contrato. El lateral diestro cuenta con Loureiro y Fernández, este último en negociaciones con el club para abaratar su ficha. En el costado zurdo de la defensa el único jugador es Javi Galán, que dependiendo de las entradas podría reubicarse de nuevo en su sitio natural, el extremo zurdo, en el que tampoco tiene el Córdoba ningún futbolista específico.

SIN DELANTEROS

Sin duda la zona de ataque blanquiverde es la que adolece de refuerzos prioritarios puesto que no se cuenta con Jona y no hay otro delantero en nómina tras la salida rumbo al Getafe de Sergi Guardiola. En banda derecha el Córdoba cuenta con Sasa Jovanovic, Montelongo y Jaime Romero, que podría empezar la pretemporada ya que tuvo minutos con el Lugo de Francisco, nuevo técnico del Córdoba. Mientras, en la mediapunta está Alfaro. El centro del campo es la zona más poblada puesto que están en nómina Álvaro Aguado, Álex Vallejo, Javi Lara, Quim Araújo y Franck Bambock; más Edu Ramos y Aguza si finalmente prosperan sus renovaciones, aunque a día de hoy son agentes libres.

Es decir, la columna vertebral que va desde la portería, pasando por el eje de la defensa y el centro del campo, está compuesta a falta de retoques, especialmente una zaga formada por Aythami, Valentín y Quintanilla, esenciales en la permanencia. No obstante es mucho el trabajo que le queda por hacer a Luis Oliver, tanto en la llegada de futbolistas que eleven el nivel como en renovaciones y en fichajes para las zonas con más necesidades, la banda izquierda y la delantera.