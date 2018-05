Aythami y Quintanilla valen casi una permanencia (1-2)

Apoteósico. Locura. Una remontada heroica en la clasificación. Son tantos y tantos los adjetivos y las descripciones de esos cinco minutos que transcurrieron entre el gol de Aythami y el final del partido, que este cronista solo puede unirse al llanto de felicidad que los 200 valientes sintieron en las gradas del Municipal de Reus.

Comenzó el partido muy pastoso, con muchos balones en largo, pelea en el centro del campo y escaso de ocasiones. El Reus se adueñó de la pelota y ya no la soltó en el resto del partido, pero en un chispazo del Córdoba el central Quintanilla, el más listo de la clase, coló el gol que dejó al Córdoba mandando al descanso.

Tras el intermedio, el Reus convirtió la posesión en ocasiones claras y así llegó el empate. Buen centro lateral, fallo en cadena de la defensa cordobesista y remate de Atienza a las mallas de Kieszek. Era el minuto 66 y desde entonces al minuto 88 el Córdoba prácticamente desapareció del partido. Noqueado por el gol del Reus, los blanquiverdes trataban de llegar al final vivos, y lo consiguieron gracias a un par de paradas salvadoras de Kieszek.

Y cuando todo hacía pensar en que el encuentro acabaría en empate, un buen córner prolongado al punto de penalti lo cazó Aythami para con el pecho, o mejor dicho con el corazón, marcar el definitivo 1-2. Una victoria épica, digno cierre a una remontada histórica que deja al Córdoba fuera de los puestos de descenso antes de la última jornada, cuando recibirá a un Sporting que, sin opciones de ascenso directo, tendrá ya la mente en la promoción de ascenso.

¡La fiesta sigue en Reus! Compartimos con vosotros la alegría de la afición cordobesista en el Municipal de Reus:

93' Final del partido, el Córdoba se lleva tres puntos de oro (1-2), qué digo de oro, de platino del Municipal de Reus. Titulares y suplentes se funden en un abrazo en el centro del campo. El Córdoba sale del descenso a falta de la última jornada.

92' Falta a favor del Córdoba en su propia área. Faltan 30 segundos.

92' El Reus trata de empatar ante un Córdoba que sufre encerradito atrás.

90' Tres minutos de descuento. Toca sufrir.

88' ¡Goooooooool del Córdoba! El tanto de Aythami lleva la locura, la LOCURA con mayúsculas a los 200 cordobesistas, a los jugadores, cuerpo técnico y a todo el que siente los colores blanquiverdes. ¡Qué se acabo esto ya por favor! Gana el Córdoba por 1-2.

86' Carrusel de errores defensivos que no consigue aprovechar el Reus. Es increíble que no haya acabado la jugada en el segundo del Reus. Máyor tuvo en varias ocasiones la oportunidad de marcar, pero no pudo o no le dejaron

83' Bien Aguza para evitar un centro al área de David Haro.

82' Con más corazón que cabeza se vuelca ahora el Córdoba en el área del Reus.

80' Tarjeta amarilla para Javi Galán, bastante clara, tras derribar a Miramón.

79' Providencial Fernández para sacar con la cabeza un centro al que llegaba Menéndez con la caña preparada.

78' Último cambio de Sandoval, se va del campo un central, Valentín, y entra un mediapunta, Alfaro. Va con todo el Córdoba, no le queda otra.

77' Nueva ocasión para el Reus, esta vez fue Máyor el que tuvo un disparo franco pero lo blocó Quintanilla.

77' Centro de Máyor que despeja Aythami. El Córdoba está sufriendo lo indecible ante un Reus que se lanza en tromba a por la victoria.

75' Menos mal que Silva no encontró a Haro, que buscaba ya la portería del Córdoba dentro del área.

75' Cambio en el Reus, se retira del rectángulo Yoda y entra al campo David Haro.

74' ¡Dios mío la que ha fallado Jovanovic! Le cayó un rechace en el área pequeña y tiró tan mal que la lanzó fuera del campo. Inexplicable...

72' Kieszek evita el segundo tanto del Reus. Espectacular parada con un pie a un remate de Edgar Hernández a bocajarro. Mantiene vivo al Córdoba el guardameta polaco.

71' Tiene que despertar del shock el Córdoba, aún quedan casi 20 minutos más el descuento para marcar el gol de la victoria.

70' Entra al campo Narváez en la segunda sustitución del Córdoba.

69' Duro palo para los jugadores del Córdoba, que están noqueados ante unos catalanes que buscan con ahínco sellar la remontada.

68' Vista la repetición, el tanto de Atienza viene de un fallo claro en la marca de la zaga del Córdoba. Remató solo el defensa del Reus.

66' Gol del Reus, Atienza remató de forma inapelable de cabeza una falta lateral. El Reus empata el partido.

65' Segundo cambio en el Reus, se va Lekic y entra Máyor.

64' ¡Jovanovic! Carrera del serbio y disparo potente que despeja como puede Badia con una buena estirada.

62' Bien Guardiola sacando una falta en el centro del campo que para el partido. Estaba metiendo muchos hombres cerca del área del Córdoba el equipo dirigido por López Garai.

61' Está teniendo mucho trabajo Fernández en su costado, aunque en esta segunda mitad lo está solventando mejor que en la primera.

58' Primer cambio del Córdoba, se marcha del terreno de juego Reyes y entra en su lugar Jovanovic.

57' Primer cambio en el Reus. Entra Edgar Hernández por Vitor Silva.

56' Amarilla a Juan Domínguez tras hacer un placaje a Álex Vallejo.

55' Disparo ajustado de Vallejo al palo izquierdo que ataja Edgar Badía tras una recuperación de Ramos en el centro del campo.

54' Disparo alto de Reyes tras una internada de Guardiola por la banda.

52' El Reus ha salido con mayor intensidad en esta segunda mitad, mientras el Córdoba aguanta en defensa y espera a la contra.

50' El despeje de Aythami rebota en un rival y casi genera un ocasión de peligro. Sale a tiempo Kieszek.

49' Los jugadores comienzan a calentar en las bandas.

48' Toca y toca el Reus sin profundidad ante un Córdoba que espera en su campo agazapado.

47' Ha salido mejor asentado en el campo el Reus, que busca el gol del empate tras el intermedio.

45' Fuera de juego de Miramón, que se quedó solo delante de Kieszek. ¡Menos mal!

45' Comienza la segunda parte en el Municipal de Reus.

Refrescamos los marcadores de los rivales por el descenso al descanso:

Cultural 1-0 Oviedo.

Albacete 0-0 Barcelona B.

Huesca 0-0 Gimnàstic.

Almería 0-0 Alcorcón.

45' Final de la primera parte, el gol de Quintanilla vale para que el Córdoba mande al descanso.

44' El córner se botó en una jugada ensayada mal puesta en práctica.

43' Fantástica jugada individual de Guardiola, que volvió loco a toda la defensa del Reus y su pase final no encontró rematador. Será córner.

41' Enésimo centro desde la izquierda de Menéndez, que como en casi todas las ocasiones anteriores se pierde sin encontrar ni remate ni despeje.

41' Bien Quintanilla cortando una progresión ofensiva de Atienza.

40' El Córdoba trata de buscar con balones en largo a Guardiola cada vez que roba con el Reus adelantado.

38' Centro de Fernández que cae en las botas de Reyes, y el disparo del utrerano golpea en la mano de un defensor del Reus. En la repetición parece clara la mano, separada del cuerpo y que cortó la trayectoria hacia portería del esférico.

37' Bien Fernández saliendo a la contra y provocando una falta a favor del Córdoba.

35' Nuevo centro de Menéndez, que se pierde sin encontrar rematador.

34' El partido, tras el empujón moral que supuso el gol de Quintanilla, ha vuelto a equilibrarse. Sufre de nuevo el Córdoba, especialmente por la banda de Fernández, continuamente acosado por Menéndez.

32' ¡Pawel Kieszek! Atentísimo el polaco para sacar una clara ocasión en las botas de Juan Domínguez.

30' Menos mal que no estuvo claro en el centro Menéndez, porque tenía toda la banda para sacar el paso.

28' El gol le ha sentado de forma fantástica al Córdoba, que ahora es dueño y señor del partido. Ojalá llegue el segundo antes del descanso.

27' Al final la puso a la olla y se quedó con el esférico el portero rival, Badia.

27' Falta muy clara a favor del Córdoba, va a chutarla Reyes.

25' ¡Goooooool del Córdoba! ¡Goooooool de Quintanilla! Se adelanta el Córdoba en el Municipal de Reus (0-1) #ReusCórdoba

25' Contra iniciada por Reyes que no logra finalizar Galán.

24' Sigue sin novedad el marcador en el Municipal de Reus. El Córdoba está sufriendo atrás y buscando sus oportunidades a la contra.

22' Sale Kieszek para atrapar un centro que puso Miramón.

20' El partido sigue espeso y con pocas ocasiones.

18' Malas noticias en otro campo, el del Sporting, que se adelanta en su partido. Los asturianos, ahora mismo, llegarían la próxima jornada con las opciones intacas de ascenso directo.

16' Disparo desde lejos de Edu Ramos, que le pegó como le vino para acabar la jugada que empezó en un saque lateral de falta. Muy alta.

15' Es una maravilla ver a Lekic, el delantero del Reus, bajar el balón en cada envío aéreo de su equipo.

13' Chut de Guardiola desde lejos que no logra sorprender a Badia. Tenía tiempo para correr con el balón, pero prefirió el disparo rápido.

12' Jugada a balón parado del Córdoba que acaba en un mal remate de Vallejo, que estaba solo en el primer claro. La más clara del partido hasta ahora.

10' Guardiola recibe falta en el centro del campo. No termina de tocar con criterio el Córdoba, desaparecido en los diez primeros minutos.

8' El Reus se ha adueñado del balón y está llegando con facilidad al borde del área del Córdoba. El equipo blanquiverde debe despertar ya.

6' Aythami corta con velocidad un avance de Menéndez. Ha empezado bien el Reus, buscando la portería de Kieszek.

5' Reyes ha recibido un golpe y cojea ostensiblemente. De momento seguirá sobre el césped.

4' Vallejo bloquea de forma providencial un disparo desde el borde del área de Juan Domínguez.

3' El enésimo balón en largo desde la defensa del Córdoba buscó esta vez a Guardiola, que no llegó.

2' Parece que ninguna de las dos escuadras quiere el balón. De momento, muchos pelotazos y poco juego combinativo.

1' Remate de Vallejo tras falta lateral que se marcha lejos de los dominios de Edgar Badia.

1' A falta de ocasiones en el primer minuto, disfrutamos del himno del Córdoba, cantado a capela por los 200 valientes blanquiverdes en el Municipal de Reus.

0' Comienza el partido con el saque de centro del Córdoba.

20.28 h. Saltan los dos equipos al terreno de juego. La afición cordobesista despliega un tifo que reza 'Juntos lo conseguiremos'.

20.20 h. Según nos informan, está empezando a llover en Reus. El factor climatológico influirá en el devenir del partido, haciendo el juego más rápido.

20.15 h. Así anima la afición del Córdoba desplazada al Municipal de Reus:

20.05 h. Así se está desarrollando el calentamiento del Córdoba:

20.00 h. Os recordamos que dentro de media hora, a las 20.30 h., comenzará el partido en Reus. Al igual que muchos de vosotros, nosotros tampoco tenemos ya uñas que mordernos.

19.40 h. Y aquí tenemos el once del Reus:

19.31 h. Once un poco conservador el de Sandoval, que sale con Kieszek en portería y una defensa de cinco por delante formada por Javi Galán, Quintanilla, Valentín, Aythami y Fernández. En la medular un doble pivote formado por Edu Ramos y Vallejo escoltará al creador, José Antonio Reyes, con Aguza de mediocentro. Y arriba, Sergi Guardiola. Una especie de 5-4-1 en defensa que se convertirá en 5-2-2-1 en ataque.

19.30 h. ¡Bueno, bueno! ¡ A falta de una hora para el inicio del encuentro ya tenemos la alineación del Córdoba!

19.24 h. Compartimos con vosotros las impresiones de algunos cordobesistas que están tuiteando en la previa del choque en Reus. ¡Anímate y déjanos tu comentario!

Contadme que gana el Córdoba o lloro ya hoy.. #ReusCórdoba

19.15 h. Así vivió la peña Sangre Blanquiverde la llegada de plantilla y cuerpo técnico del Córdoba al estadio municipal de Reus. ¡Nunca caminará solo!

19.10 h. Así es el recibimiento que ha dispensado el cordobesismo desplazado a Reus al Córdoba a su llegada al estadio municipal:

Recibimiento de nuestra afición a la llegada al Municipal de Reus. Os queremos, sois la mejor afición del mundo 🙌🏻💚 #ReusCórdoba

18.50 h. Los más de 200 aficionados del Córdoba desplazados en la Caravana de valientes también han iniciado su marcha hacia el estadio de Reus. Vivirán una tarde-noche inolvidable. Aquellos que no han podido acompañarles en tan fatigoso viaje se están reuniendo bajo la etiqueta #BaresCCF en distintos restaurantes y bares de Córdoba capital y provincia. Todavía estás a tiempo de visitar alguno y disfrutar de un buen ambiente de partido. Si prefieres verlo en casa, trataremos de mandaros fotografías de algunos de estos bares con el cordobesismo en ellos.

18.48 h. El equipo ya está camino del estadio del Reus, según informa el club cordobesista. Tanto el presidente, Jesús León, como el director deportivo, Luis Oliver, van acompañados de varios familiares al partido.

18.45 h.: Esta mañana llegó Sergi Guardiola procedente de Córdoba (vía aérea desde Sevilla), donde asistió al nacimiento de su hija. El delantero jumillano fue recogido por Luis Oliver en el aeropuerto de Barcelona y posteriormente recibido por Jesús León en el hotel de concentración del equipo. ¡El pichichi blanquiverde querrá celebrar el ser papá con un gol!

Así llegó Guardiola al hotel de concentración del equipo:

Sigue en directo el Reus-Córdoba, el partido más importante de la temporada. El conjunto de Sandoval se juega el salir del descenso y llegar fuera de la zona roja a la última jornada ante el Sporting.