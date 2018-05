Aythami y Alfaro, ausentes en una vuelta al trabajo con Javi Lara

El Córdoba regresó al trabajo después de que los jugadores disfrutaran de dos días de descanso tras la sonada victoria en Vallecas, ante el líder de Segunda División. Lo más destacado de la sesión lo protagonizaron dos ausencias (sobre todo una de ellas) y la reincorporación por completo al grupo de Javi Lara, que se ejercitó como uno más con sus compañeros durante todo el entrenamiento, partidillo incluido. Buenas sensaciones del montoreño al que aún le quedará, lógicamente, la puesta a punto, que podría llegar para Reus o, en el peor de los casos, para la última jornada liguera, ante el Sporting de Gijón en El Arcángel.



A la ausencia relativamente lógica de Alfaro, se unió la de Aythami Artiles. El central canario no estuvo con el grupo y se quedó en el estadio «realizando entrenamiento específico», según informó el departamento de prensa del club. Buen ambiente en general durante la sesión, con un Sandoval exigente y un Jesús Valentín que finalizó el mismo haciendo carrera con Javier Poveda, sin intervenir en el partidillo final.

Hoy la plantilla blanquiverde se ejercita de nuevo a las 10.30 horas, en la ciudad deportiva, a puerta cerrada, en un césped -el del campo 1- que presenta un aspecto inmejorable.



Tras la sesión, compareció en sala de prensa Álex Vallejo, que fue titular en Vallecas debido a la sanción de Edu Ramos, que cumplió su segundo ciclo de tarjetas amarillas.

Sobre el partido en Madrid, el vitoriano comentó que «sabíamos que jugábamos contra el líder en su estadio, pero todo sabéis cómo es la Segunda, tenemos ahora un partido vital donde todo pasa por ganar en casa, no podemos desviar la atención a otra cosa que no sea ganar».



El centrocampista blanquiverde reiteró en lo competitiva que es la categoría de plata del fútbol español, y más en los sótanos de la tabla. «La salvación va a ser cosa de uno o dos puntos como mucho; la Cultural nos ganó y parecía que estaban más tranquilos, pero siguen siendo un rival directo», indicó Álex Vallejo. «Incluso el Albacete yo creo que no lo tiene del todo hecho. Tenemos que normalizar la situación, pero también ser conscientes que nos queda una bala y no podemos pensar en dos semanas, hay que ganar como sea» el próximo domingo al Almería.



Finalmente, Vallejo no dio importancia a lo individual con respecto a lo colectivo. Así, sobre él mismo, comentó que «fueron muchos entrenadores y la situación no acompañó, fueron muchos cambios. Ahora tengo más continuidad, pero eso es lo de menos, queremos salvarnos y olvidar este año para centrarnos en el que viene».