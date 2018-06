Un ataque en remodelación

El ataque del Córdoba sufrirá una gran remodelación de cara a la próxima temporada, que pivotará en la figura del pichichi blanquiverde, Sergi Guardiola. La salida del jumillano, que no se contempla por menos de cinco a seis millones, dejaría un remanente económico muy importante para acometer esta reforma de la delantera y los extremos del conjunto blanquiverde, que junto al centro del campo se considera la columna vertebral del equipo.

El Córdoba tiene actualmente en nómina en la delantera, además de Guardiola, a Jona Mejía, que tras su infructuosa cesión en el Cádiz, con el que no consiguió anotar ningún gol, vuelve a la disciplina blanquiverde. El tercero en discordia es Alberto Quiles, que cuenta con pocas opciones de seguir la próxima temporada.

Juanjo Narváez, tras anotar cinco goles y ser una figura clave en un tramo importante de la segunda vuelta, volverá al Real Betis, club al que pertenece y con el que comenzará la próxima temporada. Fuentes del entorno del futbolista colombiano aseguraron a este periódico que la cuestión de Narváez se cocerá a fuego lento y no se dilucidará antes del mes de agosto. Tampoco continuará José Antonio Reyes, que jugará la próxima campaña en el Xinjiang Tianshan de la Segunda División china.

La intención del equipo presidido por Jesús León es la de buscar la salida a Jona Mejía, la gran inversión del pasado mercado veraniego y que, tras marcar solo tres goles dio un rendimiento muy por debajo del sueldo que percibe, de los más altos del Córdoba. No será fácil buscarle acomodo a Jona, puesto que el punta hispano-hondureño tiene contrato hasta junio de 2020 y ya en Cádiz se aseguró que no se buscaría una nueva cesión o traspaso para el próximo curso. Sin embargo, Jona interesa en Lugo y no sería descartable un nuevo préstamo, esta vez al conjunto gallego, que asumiría parte de su elevada ficha.

La intención del Córdoba es la de firmar tres nuevos delanteros. El primero de ellos, Enric Gallego, está muy avanzado, tal y como adelantó este periódico en días precedentes. Se trata de un ariete proveniente del Extremadura, de la Segunda B, y que en teoría partiría como complemento a los dos delanteros de referencia.

El deseado por la dirección deportiva blanquiverde es el veterano Rubén Castro, que a sus 36 años de edad saldrá del Real Betis, club con el que ha hecho historia. Tiene varias novias el canario, las más importantes el Deportivo de la Coruña y Las Palmas, dos de los clubs en los que militó en su dilatada trayectoria. Pero el Córdoba está bien posicionado. Jesús León aseguró en declaraciones a Canal Sur Radio que le «gustaría verlo de blanquiverde», y añadió que en la negociación «estamos dándole mucho amor». Si se consiguiese el fichaje de Castro, la incógnita para la punta del ataque del Córdoba estriba en saber si continuará o no Guardiola. El propio presidente reconoció que será muy difícil retenerle, dado que interesa a varios equipos de Primera, y la resolución del culebrón no se hará esperar. Sin el jumillano, el Córdoba buscará un delantero de un club de Primera División que, junto al deseado Castro y Gallego, completarían una delantera a priori solvente.

Además, en las bandas habrá que reforzar al equipo con varias incorporaciones. En la banda izquierda solo está Javi Galán, con el que se tiene intención de que vuelva a su posición natural como hombre de ataque por banda zurda. Habría de venir un segundo extremo izquierdo que le compita al joven extremeño. Mientras, en banda derecha no está confirmada la continuidad del serbio Sasa Jovanovic, con un rendimiento descendente en el pasado curso. El caso de Jaime Romero también es dudoso, puesto que tuvo minutos en el Lugo, donde fue cedido en el mercado invernal, con el que incluso logró marcar dos tantos. Allí salvo sorpresa no seguirá, e incluso podría comenzar la pretemporada con el Córdoba.

Muchas preguntas quedan por resolver en el ataque cordobesista, con varios jugadores en la puerta de salida y otros que podrían quedarse dependiendo de la evolución de un mercado al que el director deportivo, Luis Oliver, acudirá para reforzar la vanguardia de su escuadra.