Así es el calendario que resta a los rivales por la permanencia

Una parte importante de las opciones de salvar la categoría del Córdoba pasa por lo que hagan sus rivales. Ya que el decimoctavo puesto se encuentra a cinco puntos, aún ganando los nueve partidos que restan no es seguro que sirva para no descender a Segunda B. Aunque el análisis del calendario que queda para sus rivales permite afrontar la recta final de la temporada con optimismo.

EL INFIERNO DEL ALMERÍA

Sin duda, el equipo de los que pelean por no bajar que peor calendario tiene es el dirigido por Lucas Alcaraz. La próxima jornada, el conjunto rojiblanco, que lleva cuatro semanas seguidas perdiendo, rinde visita al Carranza para medirse a un Cádiz que se juega el ascenso directo. El conjunto amarillo se ha respuesto de un bajón de resultados, y ya lleva cuatro partidos sin perder. Además, los cadistas no caen en su feudo desde el 7 de octubre, cuando fueron vencidos por Osasuna (0-2). Después, el Almería recibe al Albacete, el partido más fácil de los que le restan, ya que tiene que visitar Zaragoza, Tenerife y Lugo, tres plazas que aspiran al play-off de ascenso, además de El Arcángel, en la jornada 40, a buen seguro con tintes de vida o muerte para ambos. En casa las perspectivas del Almería no son mejores: juega ante Barcelona B, rival por el descenso; Granada, en la zona alta; y Alcorcón, otro equipo que se juega la vida.

LA CULTURAL CONFÍA EN SU CASA

La Cultural Leonesa, por su parte, confía en sacar los puntos necesarios para salvarse en el Reino de León. Allí recibirá a equipos que flaquean a domicilio, en primer lugar a un Tenerife que ha caído nueve veces como visitante. Luego llegará a tierras leonesas el Córdoba, en un partido vital para los blanquiverdes, y posteriormente Lugo y Oviedo, que solo han sumado 18 y 16 puntos a domicilio, respectivamente. Porque fuera de casa la Cultural tiene partidos muy complicados ante Barcelona B, Granada, dos rivales directos como Alcorcón y Gimnàstic, y visita final a Soria, donde el Numancia ha ganado 12 de sus 16 partidos disputados allí.

EL BARÇA B, DUELOS DIRECTOS

El equipo que tiene más enfrentamientos con equipos de la zona baja de la tabla es el filial azulgrana, que debe visitar Almería y Albacete, y recibir a la Cultural y el Reus. Además, su calendario le plantea repechos de la talla de Rayo Vallecano, Huesca, Cádiz y Sporting, casi nada.

EL «SENCILLO» CAMINO DEL NÀSTIC

El que más fácil lo tiene, a priori, es el Gimnàstic, ya que juega con rivales que tienen poco que ganar, como son el Sevilla Atlético y el Lorca, virtualmente descendidos, así como rivales flojos a domicilio, como el Numancia o la Cultural, el segundo peor visitante. Eso sí, el Nàstic se enfrentará también a Osasuna, Huesca y Rayo Vallecano.