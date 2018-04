El Arcángel deberá ser titular

A lo que no pueda llegar el equipo alcanzará la afición. Esa parece ser la respuesta dada por el cordobesismo desde ayer, cuando se abrieron las taquillas de El Arcángel y se produjeron colas desde primerísima hora de la mañana. Nadie se quiere perder el duelo en el que el conjunto blanquiverde puede salir, por fin, de los puestos de descenso. Una victoria del Córdoba, combinada con resultados probables a priori de sus adversarios supondría que 27 jornadas después, y tras seis meses y medio en zona roja, el Córdoba volvería a estar en puestos de salvación. El ánimo, aparentemente, no decae a pesar de que Sandoval tendrá que afrontar el encuentro con numerosas bajas, algunas seguras y otras probables.

Entre las primeras, los sancionados. Loureiro y Sergi Guardiola vieron la quinta amarilla de su ciclo, mientras que Aythami vio la roja tras ver dos cartulinas en los últimos 10 minutos del encuentro, por lo que se convirtió en uno de los damnificados de De la Fuente Ramos. También Stefanovic, que según el árbitro profirió insultos a miembros del equipo rival. También entre las seguras están Álex Quintanilla, Alejandro Alfaro y Javi Lara, mientras que entre las posibles se encuentra José Antonio Reyes. El utrerano paró en la pasada jornada para intentar estar ante la segunda versión de su exequipo, pero tampoco tiene garantizada su presencia al cien por cien.



Lo que está claro es que Sandoval tendrá que cambiar su defensa, prácticamente, al 50%. Fernández tiene una oportunidad para recuperar al menos parte de la temporada relevando al gallego en el lateral derecho. El cordobés perdió el sitio en favor de Loureiro desde la llegada del de Humanes al banquillo, que espera una respuesta positiva por parte del capitán en un duelo vital para el Córdoba. En la izquierda permanecerá Javi Galán, mientras que el eje de la zaga será el quebradero de cabeza para el técnico blanquiverde. Al confirmarse ayer que Álex Quintanilla no estará, el cambio será completo con la ausencia obligada de Aythami. La nota positiva la trasladó Jesús Valentín, que cuajó una buena actuación en El Sadar, por lo que al canario sólo le queda esperar pareja en un puesto que se disputarían Caro y Álex Vallejo. El centro del campo apenas sufrirá los inconvenientes de las sanciones o de las lesiones: Jovanovic y Narváez, así como Edu Ramos, Sergio Aguza o Álvaro Aguado estarán disponibles, mientras que la otra ausencia significativa estará en la punta de ataque. Sergi Guardiola también vio la quinta amarilla del ciclo en otra decisión más que discutible de De la Fuente Ramos, por lo que Sandoval deberá tirar de Eneko Jáuregui o Alberto Quiles. También tiene opción el técnico blanquiverde de colocar a Narváez como falso nueve, aunque esa alternativa tendría que tener su correspondencia en la banda izquierda. Pero más allá de esas alternativas que tendrá que solucionar Sandoval por las ausencias obligadas del equipo ante el Sevilla Atlético, el que no faltará a su cita será El Arcángel.



Las primeras colas se vieron ayer en el estadio municipal y en la entidad blanquiverde se afanan por convertir la noche del viernes en una jornada de fiesta que arranque horas antes del encuentro. En el club ya tenían programado que Queco cantase el himno en la previa desde que le fue entregado el carné de oro a su autor. Pero también están hablando con Felipe Conde y con Medina Azahara para que antes de Queco amenicen la velada a los asistentes en la previa del partido.

ACTUACIONES / Además, no se descartan acciones alrededor del estadio en las horas previas al choque, con charangas y la colocación de algunos puntos de comida y bebida para los asistentes. La idea es que se logre, como mínimo, la entrada que se ha conseguido en los últimos encuentros de los blanquiverdes. No menos de 16.000 o 17.000 asistentes para un encuentro que se vislumbra como vital para acudir al Reino de León, en la siguiente jornada, probablemente igualados a puntos a la Cultural Leonesa y también con opciones de estar fuera de la zona de descenso. Se vive ahora uno de los puntos álgidos de la competición. Es el momento en el que las aficiones son decisivas en este tramo final de Liga y, vistas las colas en el estadio municipal, ayer, el mensaje de la ciudad es que el viernes El Arcángel saldrá como titular.