Apoyo de León y cariño de García Amado

Uno de los nombres propios de la comparecencia del presidente y del director general fue el del entrenador del Córdoba, José Ramón Sandoval. Jesús León aseguró en El Arcángel que «Sandoval tiene el respaldo absoluto del presidente del consejo de administración». Pero también recordó que «aquí hay que ganar» y afirmó que el equipo no transmite «buenas sensaciones». Unas sensaciones, tan negativas, que León no experimentaba «desde el partido de Tenerife» de la temporada pasada. Al extremo que reconoció que en Albacete «no veía el momento de que se acabase el partido. Pero vamos por detrás de todos, hay que ir mejorando. Vengo con la lección aprendida de la temporada pasada, los puntos perdidos no vuelven y esto se saca ganando», insistió el mandatario cordobesista.



Por su parte, el nuevo director general, que coincidió en el Sporting de Gijón con el entrenador de Humanes, aseguró que «tenemos un equipo competitivo, un gran entrenador que conozco bien, una gran afición y, si estamos juntos, podemos asentar el equipo en un entorno tranquilo ganando también credibilidad con hechos. Tenemos que trabajar con humildad y que se hable de fútbol. Lo demás influye en los que tienen que sacar los puntos cada semana. Queremos pensar en el Alcorcón, un partido importante y tres puntos vitales», reforzó el asturiano, que opinó sobre el actual técnico blanquiverde de nuevo: «Estoy convencido que Sandoval estará toda la temporada y es el mejor entrenador que se podría tener». Eso sí, en caso de que los resultados no lleguen, García Amado explicó que «hay una salvedad en la norma para incorporar un cuerpo técnico, pero siempre desde la sensatez». A eso aspira, a partir de ahora, sobre todo a partir del domingo, el Córdoba.