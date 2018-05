El ánimo de la plantilla no cede

El ánimo de los jugadores del Córdoba no decae pese a las dos derrotas consecutivas sufridas ante el Huesca y la Cultural Leonesa. Las redes sociales sirvieron en los últimos días de plataforma para que los futbolistas blanquiverdes expresasen su convencimiento en la salvación.

Álex Quintanilla afirmó en Twitter que están «más unidos que nunca» y que el objetivo es «luchar con un equipazo». Álvaro Aguado dijo, por su parte, que «cuanto más difícil es más recordado será», cerrando su tweet con un «Creemos y podemos». Más se explayó uno de los pesos pesados del vestuario, el montoreño Javi Lara, al asegurar que fue «un día complicado», pero «ver El Arcángel lleno de cordobesistas unidos es una victoria que meses atrás era impensable». Juanjo Narváez dijo que «no triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Lo hace el que pasó por ellos, luchó y no se rindió. Si nos hemos caído nos levantaremos». Finalmente, Quim Araújo, que volvió al campo tras varias semanas sin minutos, le dio «las gracias a la afición por estar siempre ahí». El mediocentro sentenció el sentir de los jugadores: «Aquí no se rinde nadie, lucharemos hasta el final».