Ángel Torres: Jorge Molina no se marcha

El presidente del Getafe, Ángel Torres, aseguró ayer que «Jorge Molina no se traspasa, es patrimonio del Getafe. En la vida hay que ser agradecido y ha demostrado su comportamiento y su honradez. Me costó mucho traerlo y quiero disfrutarlo hasta el último minuto. Salvo que lo pida, no se irá. He visto que muchos equipos lo piden, pero no está en el mercado», apuntó el mandatario azulón. Entre esos equipos que lo piden está el Córdoba, que habló tanto con el futbolista como su representante, que mostró su interés en el proyecto que le presentó en su momento Luis Oliver, quien lo llevó en su día al Betis procedente del Elche. Sin embargo, el director general deportivo blanquiverde, al igual que ya ocurriera con Rubén Castro, también se ha encontrado duros competidores, principalmente en los equipos recién descendidos. Si en el caso del canario fue la UD Las Palmas quien cerró cualquier posibilidad al ofrecerle al delantero un millón de euros por temporada, ahora es el Málaga y el propio club amarillo quienes andan detrás de Jorge Molina, al que le queda aún una temporada más de contrato.



Asimismo, Torres afirmó que «nos falta un delantero que ha pedido el entrenador, y a que nosotros nos gusta también, y trataremos de traerlo. Entonces podría salir alguno de los que tenemos, pero si pagan la cláusula, porque a mi no me importa tener cinco delanteros», confesó Torres, tras el acto de presentación de las camisetas del equipo para la próxima temporada. Por lo tanto, saldrían Ángel o Jorge Molina, pero Torres asegura que lo harían por la cláusula. En cualquier caso, no sería extraño que Molina permaneciera en Getafe y pidiera su salida en el mercado invernal. El Córdoba lo tiene muy difícil.