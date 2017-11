Alta tensión ante el pasado

El estadio Artés Carrasco de Lorca vivirá un duelo muy familiar, puesta hasta cinco excordobesistas se encontrarán a partir de las 20.00 horas con parte de su pasado. Sobre todo para dos canteranos que hicieron sus sueños realidad al jugar con el primer equipo. Se tratan de Carlos Martínez y de Fran Cruz. Mañana vivirán un duelo especial, pero también tendrá tintes dramáticos debido a la importancia no solo de los tres puntos en juego, sino por la posición en la que se encuentran ambos conjuntos. «Será un encuentro especial pues me enfrentaré al club donde he pasado 16 años de mi vida», apuntó ayer Fran Cruz.

UN RECUERDO ESPECIAL

Carlos Martínez entró en las filas del Córdoba CF en la temporada 1999/2000 a la edad de 11 años, siendo infantil de primer año. Fue una campaña especial para la ciudad de Córdoba, pues su equipo regresaba al fútbol profesional tras un largo peregrinar por la Segunda B. «Recuerdo vivamente aquel hito histórico a pesar de que tenía nueve años» recuerda un Carlos Martínez que se emociona al entrar ese verano en las categorías inferiores del club de su tierra, ya que «era la máxima ilusión de cualquier niño y era el club al que había seguido, pero ahora verme entrenando allí con la gente que había y siendo mi espejo un primer equipo recién ascendido a Segunda, fue un momento muy alegre para mi» y para toda la provincia cordobesa, que afrontó aquella campaña con la mayor de las ilusiones.

Así se pudo comprobar en el primer partido ante el Sporting de Gijón, del que Martínez califica como «una fiesta total».

UNA ÉPOCA IMPORTANTE

La temporada 1999/2000 fue la primera de las más de 10 campañas en las que Carlos Martínez se forjó como futbolista en la ciudad deportiva del Córdoba CF. Por aquellas instalaciones han pasado una gran fábrica de jugadores y Martínez se encontraba allí, viviendo «una de las mejores épocas de mi vida» y por ello, todos esos jóvenes jugadores trabajan cada día «con la máxima ilusión de llegar al primer equipo». Durante este periodo coincidió con jugadores como Fran Cruz, entre otros.

OPORTUNIDAD PARA LA CANTERA

Y la ocasión llegó. Fue en la temporada 11/12 en una eliminatoria de Copa del Rey ante el Murcia. Aquel Córdoba de Paco Jeméz sacó a la palestra varios canteranos como Javi Hervás, Javi López Bernardo Cruz o el propio Carlos Martínez. «Es un recuerdo imborrable, además de que conseguir pasar a la siguiente ronda», apuntó emocionado Carlos Martínez. Fue la primera señal de la apertura de puertas para los jóvenes talentos de su fábrica.

Por otra parte, fue un año complicada para su filial ya que comenzó con Pierini como técnico pero Berges cerró aquella campaña consiguiendo la permanencia. «Ambos me enseñaron muchísimo y aunque Pierini no tuvo suerte con los resultados, demostró que es una bellísima persona». Por su parte, «Berges nos dio más seriedad y nos sacó más rendimiento para conseguir el objetivo». A partir de ahí jugadores de abajo comenzaron a dar sus pasos en el primer equipo. Así lo hizo Fran Cruz, quien fue uno de los pilares en la recta final de la temporada 13/14, la de aquel ascenso a la elite tras 42 años. «Felicité a Fran por aquel hito histórico y me alegré un montón pues participaron bastantes jugadores de la casa».

«Ambos equipos tenemos margen de mejora y ojalá nos salvemos los dos» CARLOS MARTÍNEZ, centrocampista del Lorca FC

SITUACIÓN POCO ÓPTIMA

La temporada 14/15 fue de infausto recuerdo para el cordobesismo, pues la entidad cordobesista consumó un descenso que se preveía meses atrás. A pesar de ello, «aquella temporada le hizo bien pues el Córdoba ha pasado de ser un equipo de competir en la zona media de Segunda a ser un aspirante al ascenso», analiza Carlos Martínez.

Ahora, tres temporadas después, el Córdoba se encuentra en la zona peligrosa de la categoría de plata. Al igual que su rival de mañana, el Lorca. «No es la situación deseada para enfrentarme al Córdoba, pero ambos equipos tenemos margen de mejora y ojalá los dos nos salvemos». Al igual que Martínez, Fran Cruz subraya lo emotivo del duelo. «Será raro, pero ante todo soy profesional y habrá 90 minutos en los que no hay sentimientos ni nada». En definitiva, ambos jugadores vivirán una tensa final ante una parte importante de su pasado.