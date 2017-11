Alejandro González: "Los chicos están bien"

"Hemos hecho cosas increibles", dice. Lo que no dice es que todas han sido negativas, a excepción de la eliminación del Málaga en la Copa del pasado año. Ciertamente sería increíble que, dada la trayectoria nefasta del equipo, mañana se derrotara al Osasuna. Tan increíble como gozoso sería, porque es lo que, en el fondo, esperamos todos los seguidores del Córdoba, que de una vez por todas se rompiera la dinámica perdedora y viéramos al equipo en zona tranquila. No es mucho pedir, ¿verdad? Pero eso, me temo, será difícil, porque no hay materia prima y sólo se produciría si en el próximo mercado invernal, se refuerza el equipo. Hasta entonces, esperemos que, de vez en cuando, suene la flauta y se vayan consiguiendo algunos puntitos que nos alivien la desazón de ser semicolistas. Y mañana, sin duda, sería un día ideal para que sonara la primera vez. Ojalá.