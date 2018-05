"¡Vete o te reviento!". Polémica por una actuación policial en Gijón

La difusión en las redes sociales de un vídeo grabado en Gijón que registra el momento en que un policía nacional golpea con su porra y amenaza a un joven en la zona del puerto ha suscitado una agria polémica en la ciudad asturiana. En la grabación se ve como el policía amenaza a un joven, al que grita: «¡que te vayas fuera, hostia!», «¡que te vayas fuera, hostia! ¡que te voy a a reventar!».

En el inicio del vídeo se ve a los agentes conversando con dos jóvenes, un chico y una chica. En un momento dado, los agentes meten a la joven en el coche e intentan alejar de allí a su acompañante, que no les hace caso. Eso lleva a uno de los policías a comenzar a golpearle con la porra y a gritarle, mientras le hace retroceder. Mientras, otro agente se acerca a la persona que graba el vídeo, que termina en ese momento.

Hace 8 años grabé un vídeo "similar" a este de ayer en Gijón. En el que yo hice un policía golpeaba a una mujer en el suelo.



El resultado: me quitaron el tlf, pasé en calabozos 39 hrs y me golpearon y amenazaron de muerte.



El 6 de junio voy a juicio y me piden 3 años de cárcel. pic.twitter.com/EdKZph1ETM