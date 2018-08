Una turista embarazada muere atropellada por un taxi en Barcelona

Una mujer embarazada de seis meses ha muerto este miércoles en Barcelona después de que fuera atropellada ayer martes por un taxi en el Eixample. La fallecida, de 31 años y de nacionalidad estadounidense, cruzaba la avenida Diagonal junto a su pareja, que resultó ilesa, cuando fue arrollada por un vehículo que circulaba por el primer carril de esta vía, a la altura de la calle Pau Claris.

A causa del atropello, el bebé resultó muerto, mientras que la mujer fue trasladada grave al hospital, donde fue sometida a una cesárea de urgencia. La mujer, finalmente, ha fallecido también esta tarde, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Barcelona.

Hasta el lugar del atropello, que se produjo sobre las 21.50 horas de este martes, se desplazaron efectivos de la Guardia Urbana y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que se encargaron de trasladar a la mujer al hospital. La policía local practicó la prueba de alcohol y drogas al conductor, que dio negativo en ambas sustancias.

La Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (UIPA) de la Urbana se ha hecho cargo de la investigación del accidente. El atropello a la mujer ocurrió mientra esta cruzaba por un paso de cebra regulado por un semáforo. Parte del caso se centra en confirmar quién tenía prioridad semafórica en el instante en que se produjo el siniestro.

Aviso a conductores

Fuentes policiales, sin embargo, subrayan que aún en el supuesto de que la mujer estuviera cruzando en rojo, esto no eximiría de responsabilidad al taxista. "Un conductor no tiene una preferencia ilimitada que le permita conducir por zonas susceptibles de ser cruzadas por peatones sin tenerlos en cuenta. Debe estar atento y frenar enseguida si existe riesgo de atropello", remarcan. Un aviso que lanzan sobre todo a los conductores que van demasiado rápido. Un coche que circula a 30 km/h puede detenerse en 11 metros si un peatón aparece inesperadamente en su trayectoría. Si circula a 50 km/h, necesitará 28 metros. Esta distancia, que puede significar salvar o quitar vidas, aumenta exponencialmente a velocidades superiores, prohibidas en tramo urbamo. Se trata de una advertencia que -estas fuentes policiales- lanzan de forma genérica, no de una alusión al atropello de la turista, cuya investigación se encuentra todavía en una fase muy embrionaria.

El consistorio ha lamentado la muerte de la mujer y ha expresado su pésame a la familia y amigos. El ayuntamiento ha destacado que en lo que va de año han muerto cuatro personas atropelladas en Barcelona, mientras que en todo el 2017 pasado fallecieron cinco. El consistorio también ha recordado que los peatones son uno de los colectivos más vulnerables y ha pedido a los conductores máxima precaución en la conducción.