Teresa Rodríguez y Kichi, embarazados de su primer hijo

Las cosas parecen ir viento en popa en Podemos, al menos en cuanto a la vida personal de sus líderes. Apenas dos días después de que Pablo Iglesias anunciara la recuperación de sus mellizos, nacidos de forma prematura en julio, ahora ha sido la líder de la formación en Andalucía, Teresa Rodríguez, quien ha comunicado el embarazo de su primer hijo junto a su pareja José María González Santos, Kichi, alcalde de Cádiz. Según ha explicado, curiosamente la llegada del bebé estará cargada de simbolismo, ya que Rodríguez sale de cuentas el 28 de febrero, Día de Andalucía, una fecha reivindicativa que la dirigente política ha convertido en eje de su discurso.

Ha sido la propia Rodríguez quien ha comunicado la noticia, conocida por su círculo más íntimo, con un divertido mensaje a través de las redes sociales y una semana antes de incorporarse la próxima semana a la actividad política en el primer pleno de la cámara andaluza tras el parón estival. Aún de vacaciones y mostrando la barriga con un bañador, ha confirmado que se encuentra bien y “feliz”.

A punto de cumplir los 37 años, éste será el primer hijo para la pareja, aunque Kichi ya era padre de dos niños fruto de una relación anterior. Ambos se enorgullecen de mantener la misma vida sencilla que llevaban antes de meterse en política, compartiendo un modesto apartamento de 40 metros cuadrados en el populoso barrio de La Viña de Cádiz, situación que sacaron a relucir después de conocerse la adquisición de un chalé de 600.000 euros por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero.

La pareja se ha prodigado en gestos cariñosos en redes sociales, interpretando incluso canciones a dúo, y en varias ocasiones ella ha aprovechado para mostrar su amor a González y subrayar su compromiso personal y político con los vecinos de su ciudad. “Porque lo veo preocupado todo el día, porque lo he visto apilando cartones que alguien descuidadamente ha dejado en medio de la calle, porque lo he visto preocupándose de cualquier persona que encuentra en la calle. Lo he visto hacer compras para gente que estaba pasando fatiga. Lo he visto ocupándose personalmente de sus vecinos y vecinas a cualquier hora”, llegó a decirle, “te amo, cariño, y lo grito al mundo sin complejos de ningún tipo. Sigue adelante, corre, vuela, tú puedes hacerlo, estoy segura de eso, y si te caes alguna vez, estaremos muchos para levantarte”.

El anuncio del embarazo se produce cuando la diputada andaluza se encuentra inmersa en un proceso interno para elegir el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en la confluencia que han formado Podemos, IU y otras fuerzas andalucistas y de izquierdas de la región. Su objetivo es poner fin a los 40 años de gobierno socialista representado por Susana Díaz. Pese a que ambas políticas no han ocultado nunca su distancia personal y política, ambas coinciden en que habrán vivido una campaña electoral embarazadas, ya que todo apunta a que Díaz anunciará en pocos días el anticipo de los comicios regionales tras la ruptura del pacto entre PSOE andaluz y Cs.