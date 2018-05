Sanidad alerta de una partida de condones Durex falsos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitidio una alerta en España después de que las Autoridades Competentes de Serbia hayan informado de la distribuciónen el mercado serbio de unidades falsificadas de preservativos de la marca Durex.

En concreto la alerta afecta a cuatro modelos diferentes de preservativos Durex, que se venden en packs de tres: Feel Thin, Extra Safe, Tickle Me y Classic.

Los lotes originales son fabricados por Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, en Reino Unido, que son los que se comercializan en España, sin embargo los falsificados tienen la etiqueta de 'made in China' o 'made in Tailandia'.

La alerta está activada pero por el momento no se han detectado falsificaciones de estos cuatro modelos en España.