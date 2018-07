El paro baja un 8% en España en el segundo trimestre y cae al nivel más bajo en una década

¡Vaya, hombre! El paro sube a pesar de bajar más que nunca en España. Córdoba queda con 10 puntos más que la tasa española, donde los parados decrecen casi 400 mil, y se crean unos 450 mil nuevos empleos. Aquí, los hoteles pierden turistas, siendo la única ciudad distinguida 4 veces por la UNESCO como Patrimonio Universal de la Humanidad. En pobreza si nos llevamos la palma, y hay 19 millones ociosos, que el Aytº no sabe gastar. Serían más con las subvenciones perdidas por obras no finalizadas a tiempo. Nuestra miseria se genera por anteponer ideología al bien común; por las deplorables gestiones de a quienes tan grandes le vienen dirigir Turismo, GMU, Vimcorsa, etc.; por chulería inaceptable de “no gobernar para todos”. Por acorralar a multinacionales que no gustan, Cosmos. Por atentar contra la fuente de renta, Hostelería; por suspender Licencias de Obras. Lo hizo el Sr. Anguita, durante 2 años, y paralizó la ciudad, y los promotores migraron a Málaga y limítrofes. ¿Vuelve el fin perseguido? Ni anuncios en TV`s, radios, AVE, aviones, de nuestra tetra universalidad. Ni una Web Oficial acorde. En www.ayuncordoba.es aparece un singular, y diminuto, anuncio con vocación de esconderse. Dª Isabel también excusó invertir en M. Azahra al señalar a la JA y, ya lo vemos. Por acceder a caprichos para renovar, por cada uno, la hipoteca que firmó para ser investida, y continuar, Pero ella no paga nada, pagamos los cordobeses. Conclusión: responsable del caos: la exministra Báñez, con su Reforma Laboral, su precariedad y contratos basura. Pues ya está.