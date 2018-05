Los nuevos audios de 'la Manada': "Me imagino coger a un vasco y hacerle cantar '¡Que viva España!' con una pistola en la cabeza"

“Si no follo, si no follo me subo al escenario y empiezo a tirar los huevos para bajar”. Este es el contenido de uno de los nuevos audios de ‘La Manada’, revelados esta mañana en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco).

En estos cortes de voz, enviados poco antes de viajar a los Sanfermines del 2016, los jóvenes andaluces condenados a nueve años de prisión por abuso sexual fantasean con practicar sexo en Pamplona y gastar bromas de muy mal gusto como “coger a un vasco y hacerle cantar la canción '¡Que viva España!’, con una pistola en la cabeza”.

Esta mañana también se ha conocido que el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado este lunes ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra el recurso de apelación a la sentencia. El recurso insiste en que los hechos debieron ser considerados constitutivos de un "delito continuado de agresión sexual" por "la existencia tanto de violencia como de intimidación".

El texto presentado por el consistorio recurre tres aspectos concretos de la sentencia: la calificación de los hechos como abuso sexual con prevalimiento, la calificación de hurto leve por la sustracción del teléfono móvil de la víctima y la absolución por un delito contra la intimidad por los vídeos grabados por los cinco condenados. Para la consideración de los hechos como agresión sexual es necesaria la concurrencia de violencia e intimidación de los condenados a la víctima, cuestión en la que se basa principalmente el recurso presentado, añade el Ayuntamiento en el texto.

Se expone, además, que "tampoco resulta necesario que la violencia haya sido causada por todos y cada uno de los acusados, resultando suficiente que cualquiera de ellos se aproveche de la ejercida por alguno de los sujetos activos". También recuerda que "el hecho de no presentar lesiones o la pequeña entidad de las mismas, resultan ajenas al tipo penal de la agresión sexual".