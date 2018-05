Una mujer dirigirá por primera vez la Bolsa de Nueva York

or primera vez en 226 años de historia, una mujer dirigirá la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE), el mayor mercado de compraventa de activos financieros del mundo en términos de capitalización. Stacey Cunningham asumirá su presidencia este mismo viernes, un paso que como ella misma ha definido "cierra el círculo" de su trayectoria profesional, ya que fue en ese mismo parqué del NYSE donde comenzó su carrera como becaria en 1994 para convertirse dos años después en una de sus ‘traders’. El ascenso de Cunningham tiene un enorme valor simbólico porque Wall Street ha sido y sigue siendo un mundo dominado abrumadoramente por los hombres. Hasta 1967 no hubo una sola mujer en sus parqués. Aquel año Muriel Siebert se convirtió en la primera de sus 'traders'.

Cunningham sigue la estela de Adena Friedman, que el año pasado tomó las riendas del Nasdaq, el índice donde cotizan muchas de las grandes empresas tecnológicas. “Me siento honrada de poder liderar esta organización”, ha escrito en Twitter la nueva presidenta del NYSE, una compañía que “siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón”. Licenciada en ingeniería industrial, Cunningham ha alternado su carrera entre el NYSE, donde era hasta ahora jefa de operaciones, y el Nasdaq. Por delante tiene el reto de mantener la relevancia de la Bolsa neoyorkina, que al igual que otros índices ha ido perdiendo peso ante el auge de la compraventa electrónica. Actualmente, en el NYSE y el Nasdaq se negocian bastantes menos activos de los que cambian de manos sin pasar por el parqué.