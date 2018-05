Muere el astronauta Alan Bean, el cuarto hombre que pisó la Luna

El cuarto hombre en pisar la Luna, el astronauta Alan Bean, falleció este sábado a la edad de 86 años en un hospital de Houston (Texas, EEUU) después de sufrir una "repentina" enfermedad, según informó la NASA en un comunicado.

Bean formó parte de la misión Apollo 12, que realizó el segundo aterrizaje lunar de la historia en 1969, y se convirtió en el cuarto hombre en pisar el satélite tras Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Pete Conrad.

"Alan era el hombre más fuerte y amable que jamás haya conocido. Él era el amor de mi vida y lo extraño mucho. Un nativo de Texas, Alan murió pacíficamente en Houston rodeado de aquellos que lo amaban", escribió en esa nota de la NASA Leslie Bean, esposa del astronauta durante 40 años.

31 HORAS EN LA LUNA

Según información de la agencia espacial estadounidense, Bean pasó 31 horas en la Luna recolectando muestras lunares e implementando varios experimentos con el comandante de la misión, Conrad. Con la muerte de Bean, solo cuatro personas de las doce que han pisado la Luna siguen vivos: Buzz Aldrin, Dave Scott, Charlie Duke y Harrison "Jack" Schmitt.

We remember Apollo 12 astronaut Alan Bean, who walked on the Moon in 1969, commanded the second Skylab crew in 1973 and went on in retirement to paint the remarkable worlds and sights he had seen like no other artist.



Learn more about his life at https://t.co/h6HUiwbVFX. pic.twitter.com/xgGuCwBmEd