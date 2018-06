Màxim Huerta: "La vida era menos complicada cuando lo único que hay que hacer es callar"

Un usuario cualquiera de las redes sociales puede recrearse buceando el pasado tuitero del nuevo ministro de Cultura, el periodista y escritor Màxim Huerta. Pero los grandes controladores de los datos tienen mucha más bazas en sus manos: Amazon, por ejemplo, sabe qué frases subrayan los lectores en sus lectores de libros electrónicos Kindle. Y un uso de estos datos puede ser esta antología de citas, el 'top 5' de la frases más subrayadas en los libros de Màxim Huerta por parte de sus lectores.

De 'Una tienda en París'

1. "El peor sentimiento no es estar solo. Es ser olvidado por alguien que tú nunca vas a olvidar".

2. "Los únicos límites que uno tiene son aquellos que uno se impone a sí mismo".

3. "En la vida, lo que a veces parece un final, es realmente un nuevo comienzo".

4. "No hay nada más bonito que estar en medio de tus sueños y sentir que no duermes, que sigues despierta".

5. "Quien huye de la verdad acaba tropezándose con ella. Una cree que va a durar toda la vida y que va a tener tiempo para corregir sus errores, pero no. Los errores se encargan de echarnos sal en los ojos".

'Firmamento'

1. "La felicidad que genera la posibilidad es brutal, todo lo que puede pasar se amontona a tu alrededor como si fuera un baile al que te han invitado. Y bailas, claro que bailas".

2. "No está acostumbrada a ser feliz. Se boicotea. Una mujer acostumbrada más a las resacas que a los brindis".

3. "La vida era menos complicada cuando lo único que hay que hacer es callar".

4. "Como me había dicho mi maestra, ver es algo más que mirar. Ver consiste en advertir los detalles".

5. "No sólo se nace el día que vienes al mundo, se nace muchas veces, cada vez que el verbo sentir se conjuga".

'No me dejes'

1. "—Todas las veces que quieras ser feliz solo tienes que serlo. No esperes. Sé".

2. "La gente que se quiere siempre encuentra una solución para perdonarse".

3. "Cada vez que te sientas inclinado a criticar a alguien, ten presente que no todo el mundo ha tenido tus ventajas".

4. "La tristeza es un mueble viejo, no vale. Cojea. Hace ruidos por la noche y no trae más que bichos".

5. "Te hablo como mujer que también ha sido herida. Nunca vuelve quien se fue, aunque regrese".

'La noche soñada'

1. "En la vida había que ser feliz. Los motivos ya irían apareciendo. Lo demás importaba poco".

2. "A veces, ayer como hoy, se escucha el amor cuando más callado estás".

3. "Basta con que uno recuerde la historia para que la historia exista. Basta con que el amor quiera ser amor para que sea real".

4. "La belleza dependía la mayoría de las ocasiones de quienes te rodean".

5. "Cuando uno vive pendiente de los demás acaba olvidándose de uno mismo".