Lecrín suspende la puja para bailar con mujeres en las fiestas

La fiesta de los Santos Inocentes de Lecrín (Granada) «no va a tener ninguna puja de baile» con mujeres tras haber asumido la comisión de fiestas «que no se puede hacer», según anunció ayer el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, después de que este asunto haya suscitado la polémica entre diversos partidos políticos y colectivos.

A preguntas de los periodistas, Entrena mostró su «rechazo» a cualquier actuación que «cosifique o denigre a los mujer», en tanto que la institución que preside «abandera la dignidad humana y trabaja a fondo» en este sentido. Puso como ejemplo el que se haya conseguido «erradicar» la publicidad de prostitución en la provincia y la recomendación de la institución provincial para que se elimine la reina de las fiestas de los pueblos por entender que los valores que se señalan en esta clase de actos no son los que importan en el ser humano.

El también secretario general del PSOE de Granada reconoció que el alcalde de Lecrín, Salvador Ramírez (PSOE), puso un «malísimo ejemplo» que atentaba contra la dignidad de las mujeres para explicar en qué consistían las pujas y rifas de las fiestas de los Santos Inocentes, palabras que «luego rectificó».

El alcalde de Lecrín señaló que en esta puja participa cualquier persona: «niños, mujeres, hombres, abuelos», los cuales le dicen a los alguaciles en secreto su aportación económica para que uno de los asistentes haga algún reto; desde bailar, a cortarse el pelo o darse un paseo por el recinto, mientras que la persona retada puede elevar la cantidad si quiere evitarse el mal trago.

EJEMPLO ERRÓNEO / Salvador Ramírez lamentó que esta tradición se haya malinterpretado por su ejemplo «erróneo» y precisó que el Ayuntamiento no organiza esta iniciativa, que parte de los mayordomos de las fiestas y forma parte de las rifas de juguetes, jamones y otros productos que se llevan a cabo para recaudar dinero para las fiestas y para mantener la parroquia. No obstante, ayer se trasladó desde el municipio al presidente de Diputación que no se celebrará ninguna puja de baile con mujeres.